Tuzun zararları ve faydaları nelerdir?

ABD’deki Iowa Üniversitesi’nden araştırmacıların 'Psikoloji ve Davranış' dergisinde yayımlanan raporunda tuz eksikliğinde kişilerin depresyona girdiği açıklandı.
"ÖLÜMCÜL SONUÇLAR DOĞURABİLİR"
İçerdiği mineraller ile insan vücudunun hayati fonksiyonlarını devam ettirmekte önemli bir yere sahip olan tuz, vücutta eksildiği takdirde pek çok hastalığa neden oluyor. Tuz minerali eksikliğinde sinir sistemi çalışmıyor, kas hareketleri yapılamaz hale geliyor. Ayrıca doğal bir antidepresan olan tuz, eksikliği durumunda kişiyi depresyona dahi sokabiliyor.
Doğal bir mineral olan tuz, vücudumuzdaki kan miktarı ve tansiyon seviyesi için önemlidir. Vücudun elektrolit dengesini sağlayan tuz, alınması gereken miktarlarda tüketildiği takdirde, vücudun asit – baz dengesini koruyarak kas kramplarının önüne geçer. Bazı kişilerde vücutta aşırı su birikmesi ya da aşırı tuz kaybı sonrası oluşan tuz eksikliği, ölümcül sonuçlar doğurabilecek sağlık sorunlarına neden olur.
SİNİR SİSTEMİ ETKİLENİR
Vücuttaki tuz oranı düştükçe, sinir sistemi düzgün şekilde çalışamaz. Düzgün çalışamayan sinir sistemi de kasların hareket etmesini sağlayan emirleri iletemez. Süreç ilerledikçe diğer sistemler de zincirleme bir şekilde etkilenir ve hayati risk söz konusu olabilir.
DEPRESYONA SOKAR
ABD’deki Iowa Üniversitesi’nden araştırmacıların 'Psikoloji ve Davranış' dergisinde yayımlanan raporunda da tuz eksikliğinde kişilerin depresyona girdiği açıklandı. Çoğu zaman tuzun zararları bilinse de, tuzun kişileri mutlu eden doğal bir antidepresan olduğu belirtildi.
KAYBEDİLEN TUZ GERİ KAZANILMALI
Sağlığını korumak isteyen kişiler mutlaka günlük tuz kullanım oranlarına dikkat etmesi gerekir. Vücutta oluşan tuz eksikliğine karşı kaybedilen tuz geri kazandırılmalı. İlk etapta tuzun kaybedilmesi vücutta farkedilmese de ileri zaman da sorunlar hızlıca art arda görülür. Bu nedenle kişiler beslenmelerine dikkat etmeli ve ideal oranlarda tuz kullanmalı.
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NÜN ÖNERDİĞİ MİKTAR: 5 GRAM
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün “Yetişkin ve Çocuklarda Tuz Alımı”na yönelik yayınladığı Rapor’a (2012) göre; günlük alınması önerilen tuz miktarı 5 gramın altında olmalı.
Tuzun fazla tüketimi vücutta birtakım sorunlara yol açar. Bu nedenle tuz tüketiminde aşırıya kaçılmamalı. İşte fazla tuz tüketiminin sebep olduğu hastalıklar:
* Hipertansiyon
* Kalp hastalıkları ve felç
* Vücudun su tutması
* Dehidrasyon (sıvı kaybı)
* Osteoporoz (kemik erimesi)
* Böbrek bozuklukları
* Sindirim hastalıkları
* Elektrolit ve hormon dengesizlikleri
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