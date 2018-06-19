Futbolseverlerin 4 yılda bir düzenlenen bu turnuvayı kaçırmadığını ve tüm maçların ciddi ilgi gördüğünü dile getiren Ekmekçi, "Futbolseverler, alanının en önemli organizasyonu olan bu turnuvadaki maçları yeni ve büyük ekranlı TV'lerden izlemeyi tercih ediyor. Ayrıca, son sistemli televizyonlar da tercih ediliyor." dedi.
Ekmekçi, Dünya Kupası'nın her dönem TV satışlarını artırdığını belirterek, "Şu an maçları oynanan Dünya Kupası da TV satışlarına ciddi etki yaptı. Orta ve küçük ekranlı TV'lerde yüzde 35, büyük ekranlı televizyonlarda yüzde 50'ye varan oranlarda satış artışı yaşandı." diye konuştu.
Özellikle 65-75-85 inç televizyonların satışında ciddi artış yaşandığını vurgulayan Ekmekçi, OLED ve QLED TV'lere de yoğun ilgi olduğunu söyledi.
"SATIŞLAR EN ÇOK 2-3 BİN LİRA ARALIĞINDA"
Samsung Electronics Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mert Gürsoy da Türkiye'de futbolun çok sevildiğini ifade ederek, pek çok futbolseverin, Dünya Kupası öncesi maç izleme keyfini artırmak için eski TV'lerini yenilediğini belirtti.
Dünya Kupası döneminde pazardaki toplam talebin arttığına işaret eden Gürsoy, bu talep artışının özellikle 55 inç ve üzeri modellerden geldiğini, bu segmentteki artışın daha yüksek olduğunu vurguladı.
Gürsoy, özellikle 4K yayıncılığın yaygınlaşması ve Dünya Kupası'nın da 4K çözünürlükte yayınlanması sebebiyle UHD TV modellerinin oldukça fazla tercih edildiğini belirterek, "Teknoloji alanındaki öncülüğümüzün en güzel örneklerinden olan yeni QLED TV'lerimiz de sahip oldukları Quantum DOT teknolojisi sayesinde üstün görüntü kalitesi sunarak futbolseverler tarafından ilgiyle karşılanıyor." dedi.
Tüketici talep ve beklentilerinin farklılık gösterdiğini, fiyat aralığının da her müşteri grubuna göre değiştiğini aktaran Gürsoy, Samsung olarak, tüm müşterilerin taleplerine cevap verebildiklerini, 32 inçten 88 inç ekran boyutuna kadar çok geniş bir ürün gamını tüketicilerin beğenisine sunduklarını bildirdi.
Gürsoy, "Türkiye genelinde fiyat ortalaması her geçen gün büyük ekran talebinin artması sebebiyle yükselmekle birlikte tercih edilen fiyat 2 ila 3 bin lira aralığındadır." dedi.
Bu arada, birçok TV üreticisi, Dünya Kupası'na özel kampanya başlattı.
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