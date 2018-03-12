TV52 kanalı binası mühürlendi

Ordu'da 25 yıldır yerel ve uydu üzerinden yayın yapan TV52 televizyonu binası, imar ve yangın talimatı eksiklikleri nedeniyle Altınordu Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. TV52'nin yayını kesilirken, televizyon çalışanları da duruma tepki gösterdi.

Ordu'da yerel ve uydudan 25 yıldır yayın hayatını sürdüren TV52 televizyonu yayın hayatını durdurdu.

TV52 Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı İsa Akçay, televizyonda canlı yayında program konuğu olduğu esnada, Altınordu Belediyesi Zabıta ekipleri binaya girdi. Televizyonun olduğu binadaki son iki katta imar ve yangın talimatı eksiklikleri olduğu, bununla ilgili tebligatında belediye tarafından daha önceden kendilerine iletildiği belirtildi.

DHA'nın haberine göre; televizyon sahibi İsa Akçay, ise olayın tamamen farklı boyutlarda olduğunu, eksikliklerin giderilmesine imkan tanınmadığını savundu.

Televizyon yöneticilerinden gazeteci Akın Çiçek ise, 25 kişinin bu işten evine ekmek götürdüğünü, her çalışanında bu süreçle birlikte mağdur durumdu olduğunu söyledi. Elektrikleri kesilerek yayını durdurulan binadakiler boşaltılınca kapısıda belediye ekiplerince mühürlendi.

Televizyonun ekranında ise 'TV52 Ordu stüdyolarının bulunduğu bina Ordu Büyükşehir Belediyesi talimatıyla binanın yasalara uygun olmadığı gerekçesiyle mühürlenmiştir. Uydu yayınlarımız kesilecektir, facebook sayfamızdan takip edebilirsiniz' yazısı yayınlandıktan bir süre sonra uydu yayını kesildi.

Televizyon çalışanları binayı terk ettikten sonra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda hatıra fotoğrafı çektirmek istedi. Bu esnada da belediye özel güvenlik görevlileri ve çalışanlar arasında kısa süreli arbeyde yaşandı.

Hatıra fotoğrafı çektiren televizyon çalışanları daha sonra olaysız şekilde dağıldı

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