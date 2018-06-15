Tvaaker - Husqvarna FF karşılaşma önü

Tvaaker ve Husqvarna FF, 16 Haziran 2018 Cumartesi günü İsveç 1.Lig Güney maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 15:00. 20 puanlı Tvaaker 4. sırada bulunuyor, Husqvarna FF 10 puana sahip ve 13. sırada. Tvaaker, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Husqvarna FF son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 183 kodlu maçı oynayanlar; Tvaaker galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Husqvarna FF galibiyet oranı 0.00.

Tvaaker son hafta oynanan Kristianstads FF maçında 1-3 yenildi.

Husqvarna FF, Norrby IF karşılaşmaında 5-1 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Tvaaker, 9 gol attı ve 8 gol yedi.

Husqvarna FF, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Husqvarna FF, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.