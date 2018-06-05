Tvaaker - Kristianstads FF maçı öncesi rakamlar

Tvaaker ve Kristianstads FF, 06 Haziran 2018 Çarşamba günü İsveç 1.Lig Güney maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 16:00. 19 puanlı Tvaaker 3. sırada bulunuyor, Kristianstads FF 10 puana sahip ve 11. sırada. Tvaaker son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Kristianstads FF son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 472 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Tvaaker kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Kristianstads FF sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Tvaaker son haftadaki Kristianstads FF müsabasında 1-3 yenildi.

Kristianstads FF, Tvaaker karşılaşmaında 1-3 kazandı.

Tvaaker, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 7 gol yedi.

Kristianstads FF, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Kristianstads FF, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.