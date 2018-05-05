Twente - Nac Breda maçı heyecanı

Twente ve Nac Breda, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Hollanda Eredivisie maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 15:30. 23 puanlı Twente 18. sırada bulunuyor, Nac Breda 33 puana sahip ve 15. sırada. Twente, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Nac Breda son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 465 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Twente kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.30, Nac Breda sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Twente son haftadaki Heerenveen müsabasında 1-3 kazandı.

Nac Breda, Groningen karşılaşmaında 4-5 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Twente, 24 gol attı ve 30 gol yedi.

Nac Breda, dış sahada 2 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Nac Breda 14 kez gol sevinci yaşadı, 25 kez topu ağlarında gördü.