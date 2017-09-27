Twitter 140 karakter sınırını iki katına çıkarmayı test ediyor

Sosyal medya sitesi Twitter, kullanıcılarının kendilerini "daha rahat ifade edebilmesi için" 140 karakter sınırını iki katına çıkarmayı deniyor.
280 karakter sınırlı tweetler, az sayıda kullanıcının denemesine açıldı.
Şirketin bloğunda yapılan açıklamada karakter sınırının bazı kullanıcıları tarafından eleştirildiği ifade edildi.
Twitter'ın ürün geliştirme müdürü Aliza Rosen'ın kaleme aldığı yazıda, "Düşüncelerinizi tek bir tweete sığdırmak zordur, hepimiz bunu yaşamışızdır. Twitter'ı uzun zamandır kullanan kişiler için 140 karakter sınırı duygusal bir bağ olabilir ama bunu denediğimizde etkisini gördük ve yeni karakter limitini de çok seveceksiniz" ifadeleri yer aldı.
Son dönemde büyümekte zorlanan Twitter için bu yöntem kullanıcı sayısını artırabilir.
Analiz, Dave Lee, BBC Kuzey Amerika Teknoloji Muhabiri
Nefret suçları, propaganda hesapları ve troller gibi sorunlar dururken Twitter'ın neden zamanını karakter limitini artırmaya harcadığını düşünebilirsiniz.
Ben de aynı şeyi düşünüyorum açıkçası.
Ama ne olursa olsun, Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey 140 karakter sınırının SMS'lerin karakter sınırından kaynaklanan teknik bir limit olduğunu hatırlatmakta haklı.
Twitter bu sayede kullanıcılarının etkileşim ve ilgi sürelerini artırmayı umuyor.
Pazarlamacılar da reklamlarda daha fazla karakter kullanma özgürlüğüne kavuşacaklar. Bu Twitter'a biraz daha fazla para getirebilir.
Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, yeni karakter sınırını ilk deneyen kişilerden biriydi.
"Bu küçük bir değişim ama bizim için büyük bir adım. 140 karakter, SMS'in 160 karakter limitinden kaynaklanan zorunlu bir tercihti. Ekibimin tweet atmak isteyen insanların gerçek bir sorununa karşı düşünceli yaklaşımından gurur duyuyorum. Aynı zamanda özümüzü, hızımızı ve mahiyetimizi koruyacağız."
Fakat bütün kullanıcılar bu fikri beğenmedi. Yazar Sarah Kendzior, 280 karakterin çok uzun olduğunu, alıntılandığı zaman metnin alıntının içine sığmadığını söyledi.
The Times gazetesinden Sathnam Sanghera ise, Donald Trump'ın 280 karakter limiti denemesine dahil edilmemesini umduğunu yazdı.
- Erdoğan: 140 karakterle yarım porsiyon aydın olunur
- Teknoloji devlerinden 'Terör propagandasını engelleme' kampanyası
- Trump, Twitter kullanımını savundu: 'Ben modern zaman Başkanıyım'
- Teknoloji devleri Trump'a karşı harekete geçti
- Twitter paralı üyelik seçeneğini değerlendiriyor
- Twitter 24 saat canlı haber kanalı açacak
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.