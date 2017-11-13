Twitter amacından sapan onaylı hesap uygulamasını durdurdu

Müzisyenler, haberciler, iş insanları ve siyasetçiler gibi ünlü simaların Twitter profilleri, sosyal ağ tarafından gerçekten onlara ait olduklarını belirtmek amacıyla ‘mavi tik’ olarak bilinen onayı alıyorlardı.

Onaylı hesaplar zaman içerisinde bir doğrulama aracından ziyade, önem ve popülarite sembolüne dönüştü. Son olarak ırkçı ve faşist söylemlerde bulunan hesapların onaylanması ise sistemin işleyişinin sorgulanmasına sebep oldu.

Ağustos ayında ABD'nin Charlottesville kentinde düzenlenen ve karşı gösterici bir kadının hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan ırkçı mitingin organizatörü Jason Kessler'in Twitter profilinin onaylanması sosyal ağ kullanıcılarının tepkisi çekmişti.

Kessler'in onaylanmasının üzerinden iki gün geçmişti ki, Twitter’ın kurucu CEO’su Jack Dorsey onaylı hesap özelliğinin yeniden değerlendirilmek üzere askıya alındığını söyledi.

Sosyal ağdan yapılan resmi açıklamada ise onaylı hesapların amacından saptığına dikkat çekildi ve “Bu karışıklığa biz sebep olduk ve çözeceğiz” denildi.

Twitter sistem üzerinde yapacağı değişiklikler uygulanana kadar hiçbir hesabın onaylanmayacağını duyurdu. Hâlihazırda onaylanmış hesaplar ise ‘mavi tiklerini’ taşımaya devam edecekler.

Sosyal ağ son günlerde sorunlarını çözmek için birçok adım atıyor. 140 karakter sınırını 280’e genişleten Twitter, sosyal ağdaki sözlü ve görsel tacizleri bitirmek için de çalışmalar yapıyor. Son olarak sosyal ağın kuralları daha anlaşılır olması adına yeniden kaleme alınmıştı.

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