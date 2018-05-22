Çoğu Android’li cihaz işletim sisteminin en son sürümüyle çalışmıyor ve bu nedenle Twitter’da kullanıcılar çoğu zaman aynı emoji’leri görmüyor. Tüm bu karışıklık, iOS kullanıcıları Android’de olmayan emoji’ler paylaştıklarında daha da karmaşık bir hal alıyor.

Twitter, bu ayrılığa bir son vermek için Android uygulamasında kendi emoji setini yayınlamaya hazırlanıyor. Sosyal ağ, Android’li cihazlara masaüstü versiyonundaki emoji setini getirecek.

Emojipedia’ya göre bugün yayınlanacak olan Twitter’ın yeni emoji seti tüm Android’li cihazlara sunulacak. Böylece Android sürümünüz ne olursa olsun, Twitter’da diğerlerinin gördüğü emoji’leri göreceksiniz.

TWİTTER BU ÖZELLİKLERİ KALDIRIYOR!