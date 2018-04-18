Geçtiğimiz gün hızlı bir yükselişe geçen Twitter hisseleri, bir gün içerisinde yüzde 10 değer kazandı. Morgan Stanley, sosyal ağın reklam verenlerle iyileştirdiği ilişkilerinin ve artan kullanıcı sayısının Twitter’ı cazip kıldığı görüşünü paylaştı.

Önümüzdeki hafta 2018 yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıklayacak olan Twitter’ın hisse değerinin daha da artacağı tahmin edildi.

TradingAnalysis.com’dan Todd Gordon, “Twitter 25 Nisan’da finansal sonuçlarını açıklayacak. Görünüşe göre hisseler bir süre daha artmaya devam edecek.” dedi.

Twitter hisseleri için 25 doların bir ‘karar noktası’ olduğunu belirten Gordon, sosyal ağın yılın başında yine bu seviyeye geldiğini ancak bu noktada yatırımcıların tereddüt ettiğini hatırlattı.

Twitter hisseleri geçtiğimiz günü 31,60 dolar değerle kapattı. Bu değer, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32 daha fazla.

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