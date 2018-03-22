Bugüne kadar kripto paralara karşı sert ve mesafeli bir yaklaşım sergileyen Jack Dorsey, Bitcoin’in günümüzde yaşadığı problemleri aşarak yaygın bir para birimine dönüşmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Londra merkezli The Times Gazetesi’ne konuşan Twitter ve Square CEO’su Dorsey, gelecekte dünyanın ve internetin tek bir para birimi kullanmaya başlayacağını söyledi ve “Şahsen ben bunun Bitcoin olacağına inanıyorum.” dedi.

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Dorsey’ye göre dünyanın tek para birimi kullanacağı zamanları görmek için en az 10 yıl beklememiz gerekecek.

Bitcoin’in henüz verimli bir para birimi olabilecek kabiliyetlere sahip olmadığına değinen Dorsey, Bitcoin’in yaygınlaşmasının blok zincirinde kat edilecek ilerlemelerden sonra mümkün olacağını belirtti.

Dorsey, günümüzde Bitcoin işlemlerinin yavaş ve maliyetli olduğuna dikkat çekti ve yeni blok zinciri teknolojilerinin kripto paraları daha işlevsel hale getirdiğini söyledi.

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