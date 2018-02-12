Kısa süreli erişim sorununun ardından Twitter erişimi normale döndü

Sosyal medya paylaşım platformu Twitter'da saat 23.00'da erişim sorunu yaşanmaya başladı. Kısa süreli erişim sorununun yaşandığı Twitter'a yeniden giriş yapılmaya başlandı.

Twitter çöktü mü? sorusu, kullanıcıların erişimini kaybetmesi sonrasında sorulmaya başlandı. Twitter kullanıcıları, saat 23:00'den itibaren Twitter'a giriş yapamadı ve ana sayfalarını güncelleyemedi. Kısa bir sürenin ardından ise erişim normale döndü.

Avrupa'da yaşanan bağlantı sorununun Türkiye'yi de etkilediği ortaya çıktı.

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