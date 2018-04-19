Kanada merkezli video prodüksiyon ve dağıtım girişimi Stage Ten, Periscope’a gerek kalmaksızın doğrudan Twitter üzerinden canlı yayınlar yapılabilmesini sağlayan yeni özelliğini kullanıma sundu.

Twitter bu yılın şubat ayında yerel canlı yayınlar sunmaya başlamıştı. Şimdi isteyen herkes kendi Twitter sayfasından canlı yayınlar yapabilecek.

Kullanıcılar daha önce Twitter’dan canlı yayın yapabilmek için Periscope servisini kullanmak zorundaydı.

Kanadalı Stage Ten, Facebook, dünyanın en büyük dört sosyal video platformu Facebook, Twitter, YouTube ve Twitch’e eş zamanlı video dağıtabilen tek sosyal video prodüksiyon platformu olduğunu iddia ediyor.

Şirket sunduğu web platformuyla amatör yayıncılara videolarını iyileştirebilecek araçlar da sunuyor. Yakın geçmişte yayınladığı Stage Ten Connect isimli iOS uygulaması ise iPhone ve iPad’ler üzerinden de canlı yayınlar yapılabilmesine olanak tanıyor.

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