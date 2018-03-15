Twitter'ın mevcut video ve fotoğraf paylaşım sisteminden çok memnun olmadığı ve bu özellikleri geliştirmek istediği uzun zamandır biliniyordu. CNBC tarafından yayınlanan habere göre, sosyal medya devi bu iki konuda Snapchat'i örnek alacak bir dizi yenilik peşinde.

Snapchat'te var olan "Keşfet" kategorisi gibi bir özellik üzerine yoğunlaşan Twitter, bu sayede hem kullanıcıların daha fazla etkileşime girmelerini hem de video ve fotoğraflar arasına serpiştireceği reklamlarla daha fazla gelir elde etmeyi hedefliyor.

Bu yeni özelliğin Snapchat'te kullanılan Keşfet özelliğinde olduğu gibi hikayelerin sonunda mı görüneceği yoksa Twitter'ın bu alan için farklı bir fikrinin mi olduğu henüz bilinmiyor. Bununla birlikte her durumda kullanıcıların bundan sonra daha fazla video ve fotoğraf görebileceği, bu içeriklere daha kolay ulaşabileceği ve tabii ki bunu yaparken de biraz daha fazla reklamla karşılaşacağı bir gerçek. Son bir not, CNBC kaynaklı habere göre Twitter bu güncellemeyi 2018 yılı bitmeden servis etmek niyetinde.