Retweet, Mention, DM, Hashtag gibi kelimeleri hayatımıza sokan Twitter’da paylaşılan her türlü içerik yani ister yazı olsun ister video ya da fotoğraf tümünün adı tweettir. Dolayısıyla korumaya alınan bir hesap tüm bu içeriklerin istenen kişilere gösterilmesidir. Eğer gizlilik ayarlarınızı düzenlerseniz tweetlerinizi sadece onay verdiğiniz kişiler görebilir. Bu kişiler size takip isteği gönderen ve sizin de kabul ettiğiniz kişilerdir. Yani tweetlerinizi korumaya alırken direkt takibe alınma özelliğini de kaldırmış olursunuz. Sizi ekleyen her kullanıcı Twitter tarafından onayınıza sunulur. Ayrıca tweetleri korumaya işlemini yapmadan önce attığınız tweetler bazı yerlerde görünmeye devam eder. Yani daha önce retweetlenmiş ya da beğenilmiş paylaşımlarınız Twitter’da görünmeye devam eder. Ancak tweetlerinizi korumaya aldıktan sonra hesabınız tamamen gizliliğe tabi tutulur.
Öte yandan mesaj özelliğini kullanabilmek ya da sınırlandırmak için de bilmeniz gerekenler var. Özel mesaj atmak isterseniz, atıcağınız kişiyle karşılıklı olarak birbirinizin takip listesinde olmalısınız. Tweetleri korumaya almanın özel mesajlarla bir bağlantısı yoktur. Takibe aldığınız ve hesabınızı korumaya aldıktan sonra kullanıcılara tek tek onay vermeniz gerektiği için kimlerin size mesaj gönderebileceğini de belirlemiş olursunuz. Twitter’dan bir kişiye özel mesaj atabileceğiniz gibi toplu olarak da mesaj gönderebileceğinizi unutmayın. İşte Twitter’ı korumaya alma ayarları...
TWEET’LER NASIL KORUMAYA ALINIR?
Twitter hesabını gizleyerek attığınız tweetleri korumaya almak için izlemeniz gereken yol aşağıdaki gibidir;
- Öncelikle Twitter hesabınızdan sağ üst köşeden ayarlar menüsüne giriş yapın
- Gizlilik ve güvenlik sekmesini seçin
- Açılan sayfanın başında “twitterlerini korumaya al” yazısının başındaki kutuyu işaretleyin
- Son olarak kaydetin.
- Tüm bu işlemleri tamamladıktan sonra hesabınızdan atılan tüm tweetler mevcut takipçilerinize ve bundan sonra onaylayacağınız takipçilere gösterilir.
TWİTTER GİZLİLİK AYARLARINDAN NELER YAPILABİLİR?
Twitter hesabınızdan yapabileceğiniz başlıca gizlilik ayarları aşağıdaki gibidir;
- Herhangi birinin sizi fotoğraflarda etiketlemesine onay verebilir ya da engelleyebilirsiniz.
- Başkalarının telefon numarası ya da e-posta adresiyle sizi aramasına izin verebilir ya da kendinizi aramalarda gizleyebilirsiniz.
- Herhangi birinden Direkt Mesaj almayı aktif ya da pasif edebilirsiniz.
- Engellediğin veya sessize aldığın hesapları arama sonuçlarından çıkarabilirsiniz.
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