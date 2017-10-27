Twitter hisselerini uçuran açıklama

Temmuz 2016'da kullanıma açılan ve internetteki en popüler sitelerden biri olan Twitter kâra geçmek üzere. Şirketten yapılan açıklamada, masrafların azaltılması ve diğer şirketlere veri satışının artırılması ile birlikte Twitter'ın ilk kez önümüzdeki çeyrekte kâra geçebileceği kaydedildi.

Şirketin büyümesinin devam edeceğinin de vurgulandığı bu açıklamanın ardından hisseler yüzde 18 artış kaydederek 20.31 dolara tırmandı.

Twitter geçtiğimiz çeyrekte 590 milyon dolar gelir elde etmişti. Analist tahminleri ise 587 milyon dolar seviyesindeydi.

Sosyal paylaşım sitesinin dünya genelinde 330 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde 140 olan karakter sayısını 280'e çıkarmak için test çalışmalarına başlamıştı.

Twitter hissseleri

Twitter geliri

Twitter borsa