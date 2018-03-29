Nefret söylemlerine savaş açan Twitter, İngiliz aşırı sağcı protesto grubu English Defence League’in (EDL) kurucularından Tommy Robinson’ın hesabını kapattı.

Twitter geçtiğimiz aylarda aşırı sağcı birçok aktivistin hesabını kapatarak, sosyal ağdaki nefret söylemlerinin önüne geçmek için kararlı bir duruş sergiliyordu.

Jack Dorsey liderliğindeki sosyal ağ, geçtiğimiz aralık ayında İslam karşıtı Britain First grubunun liderleri Paul Golding ve Jayda Fransen’in hesaplarını da kapatmıştı.

Gerçek adı Stephen Lennon olan Robinson’ın Twitter’da 413 bin takipçisi bulunuyordu. Irkçı söylemleriyle tanınan Robinson’ın 2014 yılında mortgage sahteciliğinden tutuklandığı belirtiliyor.