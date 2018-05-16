Twitter, platformda yayınlanan bilgilerin ve gerçekleştirilen tartışmaların kalitesini artırmak için büyük bir değişikliğe gidiyor. Sosyal ağ bundan böyle tartışmalarda ve aramalarda tweet’leri listelerken kapsamlı bir filtre uygulayacak.

Tartışmalarda ve aramalarda üst sıralarda görünecek olan tweet’ler, içerikleri, tweet’in sahibinin kaç Twitter hesabı olduğu ve söz konusu tweet yüzünden kullanıcı engelleyenler sayısı gibi birçok faktöre göre belirlenecek.

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Twitter yapay zekası tarafından ‘kötü’ olarak nitelenen tweet’ler ise otomatik olarak silinmeyecek. Bunun yerine “daha fazla yanıt göster” açılır menüsünün altına gönderilecekler. Twitter ayrıca bu özelliğin test edildiği tartışmalarda taciz şikayetlerinin yüzde 8 azaldığını duyurdu.

Sosyal ağ yıllardır platformundaki taciz ve nefret içerikleriyle mücadele ediyor. Daha önce içerik kurallarını değiştiren sosyal ağ, engellilere karşı saldırgan ve nefret içerikli söylemleri yasaklamıştı.