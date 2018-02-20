Mac App Store’daki uygulamasını kaldıran Twitter, 30 gün içerisinde bu uygulamaya vereceği tüm desteği keseceğini açıkladı. Mac bilgisayarlarında bu uygulamayı kullananlar, Twitter’a girmek için başka yollar bulmak zorunda kalacaklar.

Twitter, Mac kullanıcılarının web tarayıcıları üzerinden sosyal ağa girerek Twitter’dan eksiksiz olarak faydalanabileceklerini duyurdu. ABD merkezli sosyal ağdan yapılan duyurda, Mac uygulamasının kaldırılmasının ardındaki fikir, “Twitter deneyimini platformlar arası şekilde iyileştirmeye odaklanıyoruz” denerek açıklandı.

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Twitter'ın web sitesi önerisinin yanı sıra, Mac bilgisayarlar için geliştirilen birçok üçüncü taraf Twitter istemcisi bulmak mümkün. Ancak bu uygulamalar, güvenlik endişeleri nedeniyle önerilmiyor. Güvenmediğiniz bir uygulamaya Twitter hesabınızın bilgilerini girmek, sonrasında siber korsanların hedefi olmanızın önünü açabilir.