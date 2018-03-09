Twitter CEO’su Jack Dorsey, daha önce “bozuk” olduğunu kabul ettiği onay sistemine dair yeni bir strateji belirlediklerini duyurdu. Kullanıcıların sorularını yanıtladığı canlı yayında konuşan Dorsey, daha fazla kullanıcının onaylanmış hesaplara sahip olmasını planladıklarını duyurdu.

Daha önce yalnızca sanatçı, sporcu ve politikacı gibi halka mal olmuş ünlü kişilerin profillerini onaylayan Twitter, kullanıcıların kimliğini ve güvenilirliğini doğrulayacak yeni bir süreç üzerinde çalışıyor.

İKİNCİ BİR EMRE KADAR KİMSEYE "MAVİ TİK" YOK

Twitter, kimliğini doğruladığı ve profilinde olduğunu söylediği kişi olan tüm kullanıcılara onaylanmış hesap rozeti vermeyi planlıyor. Ancak yeni onay sürecinin ne zaman devreye sokulacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

“Dünyanın en güvenilir servislerinden bir tanesi olmak istiyoruz ve bunun için çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz.” diyen Jack Dorsey, statü sembolü haline gelen onaylanmış hesap sistemini bir güven sembolüne dönüştürmeyi amaçlıyor.