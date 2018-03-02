Facebook ile birlikte en çok kullanılan sosyal medya adreslerinden biri olan Twitter, özellikle son zamanlarda bot hesapların, trol kullanıcıların ve algı yönetiminin odak noktası haline geldi. Bu tip durumlar karşısında yeterince tepki vermemekle suçlanan Twitter ise, çareyi kullanıcılarından yardım istemekte buldu.

Twitter CEO'sı Jack Dorsey kendi hesabından yaptığı açıklamada şu sözleri sarf etti: "Twitter'ı iyileştirmek için kullanıcılarımızdan yardım istiyoruz. Sizden isteğimiz, bu platformun ciddiyetini artıracak öneriler sunmanız ve suçlamalar karşısında topluma gereken cevabı vermemize yardımcı olmanız."

Ayrıca şirket tarafından yapılan detaylı açıklamada, CEO Jack Dorsey'in de belirttiği konuların çözümüne yönelik değerlendirme ve önerileri içeren projelerin toplanacağı açıklandı. 13 Nisan 2018 tarihine kadar kabul edilecek olan bu projeler, daha sonra Twitter tarafından değerlendirmeye alınacak. Mevcut sorunların çözümü için kullanılabilecek olan projeler ise temmuz ayına doğru uygulamaya konulacak.

Projesi kabul edilen kullanıcılar için ise Twitter'dan ortaklık verilmesi ve projesinin desteklenmesi söz konusu. Eğer siz de Twitter'ın şimdiki halinden memnun değilseniz ve bu durumu düzeltmek için bir fikriniz varsa, projenizi 13 Nisan'a kadar sosyal medya devine iletebilirsiniz.