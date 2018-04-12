Apple’ın çevrimiçi tehdit söylemlerinin önüne geçmek için gerçekleştirdiği emoji değişikliğini Twitter da uyguladı. Sosyal ağ, gerçekçi tabanca emoji’si yerine, parlak yeşil su tabancası emoji’si getirdi.

Platformundaki taciz ve nefret söylemlerini engellemekte güçlük çeken Twitter, bir süredir bu konuda sıkı kurallar uyguluyor ve yenilikler getiriyordu.

Tabanca emoji’sini değiştiren Twemoji 2.6 güncellemesi bugün itibarıyla kullanıcılara sunulmaya başlandı. Güncelleme sayesinde Twitter’ın web, mobil ve Tweetdeck sürümlerinde tabanca emoji’si kullanılamıyor.

Apple, 2016 yılında yayınladığı iOS 10 mobil işletim sürümünde tabanca emoji’si yerine su tabancası getirmiş, sonrasında tüfek emoji’sinin de kaldırılması gerektiği yönünde görüş bildirmişti. Bu talep üzerine harekete geçen Unicode, tüfek emoji’sini aynı yıl kitaplığından kaldırmıştı.

Apple tarafından teknoloji endüstrisine getirilen bir standart olan su tabancası emoji’si, Twitter’ın yanı sıra WhatsApp, Google ve Samsung tarafından da benimsenmiş durumda.

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