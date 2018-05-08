Twitter’ın Android uygulama paketinde (APK) rastlanan ‘Gizli Sohbet’ isimli özellik, kullanıcıların birbirleriyle şifrelenmiş özel mesajlarla iletişime geçmesini sağlayacak. Twitter bu özellikle Signal, Telegram ve WhatsApp gibi güvenli mesajlaşma uygulamalarına rakip olacak.

Twitter’ın yeni özelliğinin kodları, Massachusetts Dartmouth Üniversitesi bilgisayar bilimi öğrencilerinden Jane Manchun Wong tarafından keşfedildi.

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Twitter’ın popüler direkt mesaj özelliği kullanıcıların birbirlerini takip etmeseler bile özel sohbetler etmelerini sağlıyor. Bu özelliğe eklenecek şifreleme katmanı ise iletileri yalnızca doğru parolaya sahip olanların görebileceği şekilde maskeleyecek.

Son dönemde Instagram, WhatsApp ve Twitter gibi popüler servislerin yeni özelliklerine bu uygulamalar için yayınlanan uygulama paketlerinin içlerinde rastlanabiliyor. Henüz yayınlanmamış bu özellikler, sessizce test edilmek için paketlerin içerisine yerleştiriliyor.

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