Twitter tarafından "Timestamps" adı verilen yeni özellik, bugün itibariyle resmen kullanıcıların beğenisine sunuldu. Bu yeni özellik sayesinde artık Twitter kullanıcıları, videoları istenildiği yerden işaretleyerek paylaşabilecek.

Bildiğiniz gibi daha önce Twitter'da herhangi bir videonun beğendiğiniz bir kısmını paylaşmak istediğiniz zaman ya video üzerinde kesme/düzenleme işlemlerinin yapılması ya da "şu dakikadan itibaren izleyin" diye not düşülmesi gerekmekteydi.

Ancak artık yeni özellik sayesinde, videoyu dilediğiniz süreden itibaren oynatılacak şekilde paylaşılabilecek.