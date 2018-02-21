Yayın politikası yüzünden yoğun tepkilere maruz kalan Twitter, özellikle kendine veya başkasına zarar verebilecek kişilere karşı takındığı pasif tutum yüzünden eleştirilere konu oluyordu. En sonunda gelen tepkilere daha fazla sessiz kalamayan sosyal medya devi, yine kendi hesabından yaptığı açıklamada güvenlik politikasında değişikliğe gittiğini duyurdu.

Twitter tarafından yapılan açıklamada özetle şöyle denildi: "Kendine zarar vermeyi düşünen insanların, bu tip paylaşımlar yaparak diğer insanları da buna teşvik etmesine yayın kurallarımız gereği asla müsaade edilmeyecektir. Bugünden itibaren, bahsi geçen tarzda yayın yapan profilleri, Tweet veya mesajları şikayet edebilirsiniz."

Sosyal medya devi, ilke ihlali yapan hesapları ilk seferinde geçici olarak kullanım dışı bırakacak. Bu tür paylaşımlara devam eden hesaplar ise süresiz olarak askıya alınacak.