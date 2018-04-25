Facebook son dönemde veri toplama ve gizlilik pratikleri nedeniyle eleştirilerin odağındayken, kullanıcılar diğer tüm teknolojik servislerin de benzer uygulamalar yaptıklarını gözden kaçırıyor olabilir.

Kullanıcı verilerini toplayan, kullanan ve paylaşan platformlardan Twitter, yayınladığı yeni gizlilik politikasıyla kullanıcıları bu konuda aydınlatıyor.

25 Mayıs’ta yürürlüğe girecek olan ve Twitter tarafından 4.900 kelimeyle açıklanan dev gizlilik politikasının öne çıkan yönleri şöyle:

BİLGİYİ NEREDEN ALIYOR?

Mikro sosyal ağ, hakkınızda platformda paylaştıklarınızdan fazlasını biliyor. Tıpkı Facebook gibi, Twitter da cihazınızdaki bilgileri almanın yanı sıra, platforma giriş yapmamış olsanız bile Twitter’da paylaş tuşunun olduğu tüm web sitelerdeki aktivitelerinize dair verileri topluyor.

Twitter ayrıca telefonundaki kişileri platformuna yükleyenlerin arkadaşlarının, ailelerinin, tanıdıklarının ve iş arkadaşlarının (telefon numarası, e-posta adresi gibi) bilgilerini de alıyor.

Tüm bunlar, Twitter’a hakkınızda alışkanlıklarınız, konumunuz, çevreniz ve ilgi alanlarınıza dair zengin bir veri akışı sağlıyor.

FACEBOOK NOKTAYI KOYDU! ARTIK PAYLAŞAMIYORLAR…

BİLGİYLE NE YAPIYOR?

Twitter hakkınızda topladığı verileri size ilginizi çekecek reklamlar göstermek için kullanıyor: “Bu bilgileri reklamlarımızı sizinle daha alakalı hale getirmek, verimliliklerini ölçmek ve reklamın sunulacağı cihazı öğrenmek için kullanıyoruz.”

Twitter bu bilgiyi platformun kullanıcılar için daha işlevsel ve kişiselleştirilmiş hale getirilmesi için kullandığını belirtiyor. İlgi alanlarınızla ilişkili reklamların yanı sıra, Twitter bu bilgileri ilginizi çekecek tweet’leri karşınıza çıkarmak için geliştirdiği algoritmalarında da kullanıyor.

Twitter, ilginizi çekecek reklamlar göstermek için aralarında yaşınızın, dilinizin ve cinsiyetinizin de bulunduğu verilerden yararlanıyor. Sosyal ağ bu verileri aynı zamanda platformdaki tacizleri engellemek için de kullandığını belirtiyor.

AYARLARI DEĞİŞTİREBİLİR MİYİM?

Twitter, aralarında alakalı reklamların da bulunduğu birçok özelliğin Gizlilik Ayarları bölümünden değiştirilmesine olanak tanıyor. Twitter hesabınızdan “Gizlilik ve Güzenlik” sekmesine, oradan da “Kişiselleştirme ve Veri” bölümüne giderek, sosyal ağın hangi verilerinizi toplayabileceği ve bunları ne amaçla kullanabileceğine dair birçok değişiklik yapabilmeniz mümkün.

HERKES KORUNACAK MI?

Son olarak, Facebook’un aksine Twitter Genel Veri Koruma Yasası kapsamında getirdiği yeni düzenlemeleri yalnızca AB’ye değil dünyadaki tüm kullanıcılarına uygulayacağını açıkladı. Bu sayede yalnızca Avrupalı kullanıcılar diğer tüm dünya verileri üzerinde daha fazla söz sahibi olabilecek.

TWİTTER’DA DEVRİMSEL YENİLİK! ARTIK DOĞRUDAN YAYINLIYOR...