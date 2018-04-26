Aalto Üniversitesi araştırmacıları tarafından 2008 - 2016 yılları arasında gönderilen 2,7 milyar tweet’in incelenmesiyle gerçekleştirilen bir araştırma (PDF), Twitter’da yanlı politik söylemlerin en popüler içeriklerin başında geldiğini ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, tweet’leri üretenler ile tüketenlerin politik görüşleri arasında bir bağ saptadıklarına dikkat çekiyor.

Aalto Üniversitesi, Helsinki Üniversitesi ve Katar Bilgisayar Araştırmaları Enstitüsü araştırmacıları tarafından yaratılan bir makine öğrenme algoritmasının kullanıldığı araştırmada, Twitter kullanıcılarının paylaştıkları ve beğendikleri tweet’lerden yola çıkarak politik eğilimleri tahmin edilmeye çalışıldı.

Araştırmacılar, geliştirilen algoritmanın kullanıcıların politik görüşlerini yüzde 80 doğrulukla tahmin ettiğini açıkladı.

UZLAŞMACI TWEET'LER İLGİ GÖRMÜYOR

Araştırmadan çıkan en ilginç bulguların başında, politik görüşler arasındaki anlaşmazlıkları gidermek ve orta yolu bulmak amacıyla paylaşılan tweet’lerin çok az ilgi gördüğünün saptanması geliyor. Bu bulgu, sosyal medya kullanıcılarının mutlakiyetçi ve siyah-beyaz söylemleri ödüllendirdikleri tezini destekliyor.

Helsinki Üniversitesi’nden Prof. Michael Mathioudakis şöyle açılıyor: “Bir diğer deyişle, partici olmayan kullanıcılar tarafından üretilen içerikler daha az dikkat çekiyor ve paylaştıkları tweet’ler diğerleri tarafından daha az retweet’leniyor.”

Bilim insanları, Twitter bot’larının araştırma sonucu etkilememesi için yalnızca 1 yıldan fazla süredir kullanılan Twitter hesaplarını dikkate aldı. Mathioudakis, meslektaşlarıyla belirledikleri sıradaki hedefin ise çevrimiçi tartışmaları kimlerin nasıl şekillendirdiğini saptamak olduğunu açıkladı.

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