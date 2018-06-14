Twitter dijital dünyaya 140 karakter sınırlaması ile damgasını vurmuş bir paylaşım sitesidir. Kullanıcılar hoşlandıkları ya da beğenmedikleri konular da tweet atabilir. İnsanların düşünceleri gibi tweetlerindeki düşünceleri de değişebilir. Eski tweetlerinizi görmek için Twitter’dan Tweet arşivinizi isteyebilirsiniz. Geçmiş Tweetlerinizi Twitter üzerinde sıralamak istiyorsanız gelişmiş arama özelliği sayesinde anahtar kelime araması yaparak kendinizin ve başkalarının tweetlerine erişebilirsiniz. Ayrıca bu yöntemle istediğiniz eski tweetlerinizi bulup silebilirsiniz de. Peki Twitter’da tweet geçmişi nasıl bulunur ve nasıl silinir?

TWEET ARŞİVİNİ İSTEME

Twitter’daki tüm tweetlerinizi görmek istiyorsanız Twitter’dan dosya talebinde bulunabilirsiniz. Ayarlar’dan Hesap sekmesine tıklayın sayfanın en altında Tweet arşivini iste seçeceğini göreceksiniz. Burada oluşturacağınız talep ile ilk Tweetinizden itibaren tüm Tweetlerinizi içeren bir dosya isteğinde bulunabilirsiniz. İşlemi onayladıktan sonra dosya indirilmeye hazır olduğunda mailinize bir bağlantı gönderilir.

GELİŞMİŞ ARAMA İLE ESKİ TWEETLERİ GÖRÜNTÜLEME VE SİLME

Gelişmiş arama özelliği ile kullanıcılar çok seçenekli bir arama sayfası ile karşılanıyor. Peki gelişmiş arama ile neler aranabilir?

- Kelimeler

- Kişiler

- Yerler

- Tarihler

Kendi tweetlerinizi bulmak için “Kelimeler” kısmından “Bu hesaplardan” seçeceğine kendi kullanıcı adınızı ve “Kişiler” kısmından “Bu kelimelerin tümü” kısmına da aradığınız tweetlerle ilgili anahtar kelimeyi yazın ve aratın. Yazdığınız anahtar kelime ile ilgili tüm tweetleriniz liste halinde sıralanacaktır. Bu sayfa üzerinde sıralanan tweetlerinizi klasik yöntemle silebilirsiniz.

TWİTTER’DA GELİŞMİŞ ARAMA YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ: https://twitter.com/search-advanced?lang=tr