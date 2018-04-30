İlk olarak adını mikro blog ve sosyal medya sitesi olarak duyuran Twitter, özellikle son birkaç yıldır bu vasıflarını değiştirerek daha çok bir haber sitesi gibi hareket ediyor. Zaten şirketin 2016 yılında hem App Store'da hem de Google Play'de yer alan uygulamasını sosyal medya kategorisinden haberler kategorisine taşıması da bu değişimin bir göstergesiydi.

İşte Twitter tarafından yayınlanan güncellemeler de bu yeni duruma ayak uydurma amacı taşıyor. Öyle ki en son servis edilen güncelleme ile birlikte bundan sonra kullanıcılar tarafından paylaşılan haber linklerinde, Tweet'den önce haberin içeriği gösterilecek.

Bu yeni durum, Tweet'ten ziyade haberin içeriğini öne çıkaran bir gösterim anlamına geliyor. Bundan sonra herhangi bir haber sitesinin linki paylaşıldığında, diğer kullanıcılar ilk olarak bu linkin bir ön izlemesini görecekler. Bu yeni güncellemeyle birlikte Twitter, artık haber sitelerine her zamankinden daha büyük bir rakip haline gelmiş olacak.