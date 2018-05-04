Tychy 71 - Miedz Legnica maçı heyecanı

Polonya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Tychy 71, 04 Mayıs 2018 Cuma günü Miedz Legnica takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:45. 40 puanlı Tychy 71 9. sırada bulunuyor, Miedz Legnica 52 puana sahip ve 1. sırada. Tychy 71 son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Miedz Legnica, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 218. İddaa'da Tychy 71 kazanır 3.00, berabere biter 2.90, Miedz Legnica kazanır 1.90 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Tychy 71 son haftadaki Zaglebie Sosnowiec müsabasında 3-0 kazandı.

Miedz Legnica ise Gornik Zabrze karşılaşmasında 0-2 kazandı.

Tychy 71, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Tychy 71, kendi sahasında 21 gol attı, 15 gol yedi.

Miedz Legnica ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 7 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Miedz Legnica, 17 gol atarken 10 gol yedi.