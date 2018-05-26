Tychy 71 - Odra Opole maçı rakamları

Polonya 1.Lig maçında Tychy 71 ile Odra Opole, 27 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 13:45. Tychy 71 49 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Odra Opole 42 puanda ve 11. sırada. Tychy 71 son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Odra Opole, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 236 kodlu maçı oynayanlar; Tychy 71 galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Odra Opole galibiyet oranı 0.00.

Tychy 71 önceki hafta Rekord Bielsko-Biala mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Odra Opole ise Tychy 71 maçında 1-4 kazandı.

Kendi sahasında 9 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Tychy 71, 22 gol attı ve 18 gol yedi.

Odra Opole ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Odra Opole, 17 gol atarken 22 gol yedi.