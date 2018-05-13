Tychy 71 - Rakow Czestochowa karşılaşma önü

Polonya 1.Lig maçında Tychy 71 ile Rakow Czestochowa, 14 Mayıs 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. 46 puanlı Tychy 71 8. sırada bulunuyor, Rakow Czestochowa 46 puana sahip ve 7. sırada. Ev sahibi Tychy 71, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Rakow Czestochowa son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 607 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Tychy 71 kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 2.90, Rakow Czestochowa sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler.

Tychy 71 son hafta oynanan Gryf Wejherowo maçında 1-0 kazandı.

Rakow Czestochowa, Puszcza Niepolomice karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Tychy 71, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Tychy 71, kendi sahasında 22 gol attı, 15 gol yedi.

Rakow Czestochowa, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 8 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Rakow Czestochowa, deplasmanda 24 kez ağları sarsarken, 17 kez topu kendi kalesinde gördü.