2015 yılının kasım ayında Ukraynalı Wladimir Klitschko'yu yenerek Uluslararası Boks Federasyonu (IBF), Dünya Boks Birliği (WBA) ile Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ağır sıklet boks şampiyonluğu unvanlarını kazanan iki yıl önce doping testinin pozitif çıkması nedeniyle ceza alan Tyson Fury, kariyerinde 23 maça çıkan ve sadece 1 kez yenilen Sefer Seferi ile yaptığı maçla profesyonel boksa geri döndü!
Boksseverlerin merakla beklediği maçta Tyson Fury, Sefer Seferi ile karşı karşıya geldi. Sefer Seferi, 4.rauntta üst üste aldığı darbelerden sonra 5. raunda çıkmadı. Böylelikle 2,5 yıl aranın ardından ringlere geri dönen Fury, rakibini teknik nakavt ile mağlup ederek sürprize izin vermedi. Bu maçtan önce kariyerinde tek yenilgisi bulunan Seferi, Eylül 2016'da Manuel Charr'a kaybetmişti.
21. yüzyılın boks efsanelerinden olarak görülen Fury, ceza kararının ardından, Dünya Boks Birliği (WBA) ile Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ağır sıklet boks şampiyonluğu unvanlarını gönüllü olarak bırakmıştı. Büyük Britanya Dopingle Mücadele Ajansı'nın bu yıl ocak ayındaki açıklamasında, görüşmenin ardından sporcuyla anlaşmaya varıldığı ve askıya alınan lisansının İngiliz boksöre geri verileceği belirtilmişti. Fury, bugüne kadar ringe çıktığı 26 maçta da yenilmemişti!
TYSON FURY KİMDİR?
12 Ağustos 1988, Manchester doğumlu Britanyalı profesyonel boksör Tyson Luke Fury geçen sene emekli olduğunu açıklamıştı. Kasım 2015'te, uzun süredir şampiyon olan Wladimir Klitschko'yu yenerek WBA, IBF, WBO, The Ring ve IBO bütünleşik ağır siklet boks şampiyonu olmuştur.
Başta İrlanda'yı Olimpiyat Oyunları'nda temsil etme talebi reddedilen Tyson Fury, daha sonra ise soyağacını Belfast ve Galway'deki akrabalarına dayandırmayı başarınca Olimpiyatlar'da hem Büyük Britanya hem İrlanda'yı temsil etme hakkı kazandı. Tyson Fury, İngiltere'yi ve İrlanda'yı amatör olarak temsil etti ve 2008'de ABA şampiyonasını kazanarak aynı yıl profesyonel oldu. O günden sonra Britanya Boks Denetim Kurulu ağır siklet unvanını iki kez elinde tutan Tyson Fury, İngiliz, Avrupa, İngiliz Milletler Topluluğu ve İrlanda ağır siklet unvanlarına da erişti.
Tyson Fury, her ne kadar dünya çapında kazandığı unvandan sonra BBC tarafından 2015 yılı Yılın Sporcusu son listesinde aday gösterilse de, medya tarafından "cinsiyetçi ve homofobik" demeçleri nedeniyle geniş çapta tepkiler topladı. "Çingene Kral" lakabıyla da tanınan Fury, sosyal medya üzerinden sık sık ırkçı saldırılar aldığını dile getiriyor ve buna tepki gösteriyordu.
Klitschko'yu yenerek Uluslararası Boks Federasyonu (IBF), Dünya Boks Birliği (WBA) ile Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ağır sıklet boks şampiyonluğu unvanlarını kazanan iki yıl önce doping testinin pozitif çıkması nedeniyle ceza alan Tyson Fury, ceza kararının ardından, Dünya Boks Birliği (WBA) ile Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ağır sıklet boks şampiyonluğu unvanlarını gönüllü olarak bırakmıştı.
TYSON FURY'NİN BOKS KARİYERİ
TOPLAM MAÇ: 26
GALİBİYET: 26
NAKAVTLA GALİBİYET: 19
YENİLGİ: 0
UNVANLARI: WBA, IBF, WBO, The Ring ve IBO Dünya Ağır sıklet Boks Şampiyonu
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