2015 yılının kasım ayında Ukraynalı Wladimir Klitschko'yu yenerek Uluslararası Boks Federasyonu (IBF), Dünya Boks Birliği (WBA) ile Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ağır sıklet boks şampiyonluğu unvanlarını kazanan iki yıl önce doping testinin pozitif çıkması nedeniyle ceza alan Tyson Fury, kariyerinde 23 maça çıkan ve sadece 1 kez yenilen Sefer Seferi ile yapacağı maçla profesyonel boksa geri dönüyor! Seferi, Eylül 2016'da şu anda Dünya Ağırsıklet Boks şampiyonu unvanı bulunan Manuel Charr'a kaybetmişti.

21. yüzyılın boks efsanelerinden olarak görülen Fury, ceza kararının ardından, Dünya Boks Birliği (WBA) ile Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ağır sıklet boks şampiyonluğu unvanlarını gönüllü olarak bırakmıştı. Büyük Britanya Dopingle Mücadele Ajansı'nın bu yıl ocak ayındaki açıklamasında, görüşmenin ardından sporcuyla anlaşmaya varıldığı ve askıya alınan lisansının İngiliz boksöre geri verileceği belirtilmişti. Fury, bugüne kadar ringe çıktığı 25 maçta da yenilmemişti!

Tyson Fury maçıyla ilgili sorulara cevap veren Arnavut boksör Seferi, bu maçın Tyson için çok zor geçeceğini dile getirdi. Seferi, yüzde 100 konsantrasyon ve disiplin içinde çalışmalarına devam ettiğini, boksa 3 yıla yakın bir süre ara veren Fury'nin bu durumdan mutlaka etkileneceğini ifade etti. Seferi, 21. yüzyılın boks efsanelerinden biri olarak nitelediği Fury'yi kendi seyirci önünde mağlup edeceğini iddia etti. Ayrıca Seferi, "Beni kobay sanıyorlar, Tyson Fury'nin ipini ben çekeceğim" sözleriyle hakkında konuşanlara karşılık verdi

TYSON FURY - SEFER SEFERI MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Dev maç öncesinde nefesler tutulurken boksseverler Tyson Fury - Sefer Seferi maçının bilgilerini araştırmaya başladı. Yaklaşık 2,5 yıllık aranın ardından ringlere dönen Tyson Fury ile Sefer Seferi'nin karşı karşıya geleceğ imaç 22:45'te DMax'ten naklen yayınlanacak.

TYSON FURY KİMDİR?

12 Ağustos 1988, Manchester doğumlu Britanyalı profesyonel boksör Tyson Luke Fury geçen sene emekli olduğunu açıklamıştı. Kasım 2015'te, uzun süredir şampiyon olan Wladimir Klitschko'yu yenerek WBA, IBF, WBO, The Ring ve IBO bütünleşik ağır siklet boks şampiyonu olmuştur.

Başta İrlanda'yı Olimpiyat Oyunları'nda temsil etme talebi reddedilen Tyson Fury, daha sonra ise soyağacını Belfast ve Galway'deki akrabalarına dayandırmayı başarınca Olimpiyatlar'da hem Büyük Britanya hem İrlanda'yı temsil etme hakkı kazandı. Tyson Fury, İngiltere'yi ve İrlanda'yı amatör olarak temsil etti ve 2008'de ABA şampiyonasını kazanarak aynı yıl profesyonel oldu. O günden sonra Britanya Boks Denetim Kurulu ağır siklet unvanını iki kez elinde tutan Tyson Fury, İngiliz, Avrupa, İngiliz Milletler Topluluğu ve İrlanda ağır siklet unvanlarına da erişti.

Tyson Fury, her ne kadar dünya çapında kazandığı unvandan sonra BBC tarafından 2015 yılı Yılın Sporcusu son listesinde aday gösterilse de, medya tarafından "cinsiyetçi ve homofobik" demeçleri nedeniyle geniş çapta tepkiler topladı. "Çingene Kral" lakabıyla da tanınan Fury, sosyal medya üzerinden sık sık ırkçı saldırılar aldığını dile getiriyor ve buna tepki gösteriyordu.

Klitschko'yu yenerek Uluslararası Boks Federasyonu (IBF), Dünya Boks Birliği (WBA) ile Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ağır sıklet boks şampiyonluğu unvanlarını kazanan iki yıl önce doping testinin pozitif çıkması nedeniyle ceza alan Tyson Fury, ceza kararının ardından, Dünya Boks Birliği (WBA) ile Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ağır sıklet boks şampiyonluğu unvanlarını gönüllü olarak bırakmıştı.

TYSON FURY'NİN BOKS KARİYERİ



TOPLAM MAÇ: 25

GALİBİYET: 25

NAKAVTLA GALİBİYET: 18

YENİLGİ: 0

UNVANLARI: WBA, IBF, WBO, The Ring ve IBO Dünya Ağır sıklet Boks Şampiyonu