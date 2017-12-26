SON DAKİKA HABERLERİ

Son Dakika
TYT konuları nelerdir? ÖSYM 2018 TYT Türkçe, Matematik, Fen ve Sosyal Bilimler konuları
GÜNDEM

TYT konuları nelerdir? ÖSYM 2018 TYT Türkçe, Matematik, Fen ve Sosyal Bilimler konuları

TYT konuları üniversiteye giriş sınav sisteminin değiştiğinin açıklamasından sonra, öğrenciler en çok sınavda çıkacak TYT konularını merak ettiler. ÖSYM 2018 TYT Matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler ve Fen derslerinde hangi konular üzerinde duruyor? İşte yeni üniversite sınavına dair detaylar...

26.12.2017 - 12:15 | Güncelleme:

Temel Yeterlilik Testi (TYT) konuları neler? ÖSYM'nin üniveristeye giriş sisteminde uygulayacağı ilk sınav olan TYT konuları, öğrenciler tarafından merak ediliyor. Yeni sınav sistemi açıklamalarına göre müfredatta herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Peki öğrenciler TYT'de hangi konulardan sorumlu olacak? İşte TYT Türkçe, Matematik, Fen ve Sosyal Bilimler konuları...

2018 TYT TÜRKÇE KONULARI

  • Sözcükte Anlam
  • Cümlede Anlam
  • Paragraf
  • Dil Bilgisi
  • Sözcük Türleri
  • Tamlamalar
  • Fiiller, Fiilimsiler
  • Ekler
  • Sözcüğün Yapısı
  • Cümlenin Öğeleri
  • Fiil Çatısı
  • Cümle Çeşitleri
  • Anlatım Bozuklukları
  • Ses Bilgisi
  • Yazım Bilgisi
  • Yazım Kuralları
  • Noktalama İşaretleri

2018 TYT MATEMATİK KONULARI

  • Temel Kavramlar
  • Sayı Basamakları
  • Bölme ve Bölünebilme
  • Asal Çarpanlara Ayırma EBOB-EKOK
  • Rasyonel Sayılar
  • Ondalıklı Sayılar
  • Basit Eşitsizlikler
  • Mutlak Değer
  • Üslü Sayılar
  • Köklü Sayılar
  • Çarpanlara Ayırma
  • I. Dereceden Denklemler
  • Oran-Orantı
  • Problemler
  • Kümeler
  • Fonksiyonlar
  • Polinomlar
  • II. Dereceden Denklemler
  • Parabol
  • Karmaşık Sayılar

2018 TYT GEOMETRİ KONULARI

  • Üçgen
  • Doğruda ve Üçgende Açılar
  • Dik Üçgen
  • Özel Üçgen
  • İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
  • Açı Kenar Bağıntıları
  • Üçgende Eşlik ve Benzerlik
  • Üçgende Açıortay
  • Üçgende Kenarortay
  • Üçgende Alan
  • Analitik Geometri
  • Özel Dörtgenler
  • Çokgenler ve Düzgün Çokgenler
  • Paralelkenar
  • Deldoit
  • Eşkenar Dörtgen
  • Kare
  • Dikdörtgen
  • Yamuk
  • Çemberde Açı
  • Çemberde Uzunluk
  • Dairede Alan
  • Katı Cisimler
  • Prizmalar
  • Piramitler
  • Küre
  • Noktanın Analitik İncelenmesi
  • Vektörler
  • Doğrunun Analitik İncelenmesi
  • Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller

2018 TYT FİZİK KONULARI

  • Fiziğin Teknolojide ki Uygulamaları
  • Fiziğin Doğası
  • Vektörler
  • Denge ve Moment (Tork)
  • Ağırlık ve Kütle Merkezi
  • Basit Makineler
  • Kütle – Hacim – Öz kütle
  • Kohezyon – Adezyon
  • Sıvıların Kaldırma Kuvveti
  • Katı, Sıvı ve Gaz Basıncı
  • Isı ve Sıcaklık
  • Hareket – Bağıl Hareket
  • Newton’un Hareket Yasaları (Dinamik)
  • İş – Güç – Enerji
  • Düz Ayna
  • Işık ve Gölge Olayları
  • Küresel Aynalar
  • Işığın Kırılması
  • Mercekler
  • Elektrostatik (Coulomb Kuvveti)
  • Elektrik Akımı ve Devreler
  • Manyetizma ve Transformatörler
  • Dalgalar
  • Güneş Sistemi ve Uzay

2018 TYT FİZİK KONULARI

  • Kimya Bilimi
  • Atom ve Yapısı
  • Periyodik Sistem
  • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
  • Asitler-Bazlar ve Tuzlar
  • Bileşikler
  • Kimyasal Tepkimeler
  • Kimyanın Temel Yasaları
  • Maddenin Halleri
  • Karışımlar
  • Endüstride ve Canlılarda Enerji
  • Kimya Her Yerde

2018 TYT BİYOLOJİ KONULARI

  • Biyoloji Bilimi, İnorganik Bileşikler
  • Organik Bileşikler
  • Hücre
  • Madde Geçişleri
  • DNA-RNA
  • Protein Sentezi
  • Enzimler
  • Canlıların Sınıflandırılması
  • Ekoloji
  • Hücre Bölünmeleri
  • Eşeysiz-Eşeyli Üreme
  • İnsanda üreme ve Gelişme
  • Mendel Genetiği
  • Kan Grupları
  • Cinsiyete Bağlı Kalıtım

2018 TYT TARİH KONULARI

  • Tarih Bilimine Giriş
  • İlk Çağ Medeniyetleri
  • İslamiyet Öncesi Türk Devletleri
  • İslam Tarihi ve Uygarlığı
  • Türk-İslam Devletleri
  • Türkiye Tarihi
  • Beylikten Devlete
  • Dünya Gücü Osmanlı Devleti
  • Arayış Yılları
  • Yeniçağ Avrupası
  • 18. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi
  • Yakınçağ Avrupası
  • En Uzun Yüzyıl
  • Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
  • 1881’den 1919’a Mustafa Kemal
  • 20. Yüzyıl Başlarında Dünya
  • I. Dünya Savaşı
  • I. TBMM Dönemi
  • Kurtuluş Savaşında Cepheler
  • Türk İnkılabı
  • Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
  • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

2018 TYT COĞRAFYA KONULARI

  • Doğa ve İnsan
  • Harita Bilgisi
  • Coğrafi Konum
  • Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
  • İklim Bilgisi
  • Türkiye’nin İklimi ve Yer Şekilleri
  • Yer’in Şekillenmesi
  • İç ve Dış Kuvvetler
  • Toprak Tipleri
  • Nüfus
  • Ortak Payda: Bölge
  • Ulaşım Yolları
  • Çevre ve İnsan
  • Doğal Afetler

2018 TYT FELSEFE KONULARI

  • Felsefe’nin Alanı
  • Bilgi Felsefesi
  • Bilim Felsefesi
  • Varlık Felsefesi
  • Ahlak Felsefesi
  • Siyaset Felsefesi
  • Sanat Felsefesi
  • Din Felsefesi
  • tyt
  • TYT konuları
  • TYT konuları nelerdir
  • ÖSYM 2018 TYT
  • tyt türkçe konuları
  • tyt matematik konuları
  • tyt fizik konuları
  • tyt kimya konuları
  • tyt biyoloji konuları
  • tyt tarih konuları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER

Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.