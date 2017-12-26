TYT konuları nelerdir

Temel Yeterlilik Testi (TYT) konuları neler? ÖSYM'nin üniveristeye giriş sisteminde uygulayacağı ilk sınav olan TYT konuları, öğrenciler tarafından merak ediliyor. Yeni sınav sistemi açıklamalarına göre müfredatta herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Peki öğrenciler TYT'de hangi konulardan sorumlu olacak? İşte TYT Türkçe, Matematik, Fen ve Sosyal Bilimler konuları...

2018 TYT TÜRKÇE KONULARI

Sözcükte Anlam

Cümlede Anlam

Paragraf

Dil Bilgisi

Sözcük Türleri

Tamlamalar

Fiiller, Fiilimsiler

Ekler

Sözcüğün Yapısı

Cümlenin Öğeleri

Fiil Çatısı

Cümle Çeşitleri

Anlatım Bozuklukları

Ses Bilgisi

Yazım Bilgisi

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

2018 TYT MATEMATİK KONULARI

Temel Kavramlar

Sayı Basamakları

Bölme ve Bölünebilme

Asal Çarpanlara Ayırma EBOB-EKOK

Rasyonel Sayılar

Ondalıklı Sayılar

Basit Eşitsizlikler

Mutlak Değer

Üslü Sayılar

Köklü Sayılar

Çarpanlara Ayırma

I. Dereceden Denklemler

Oran-Orantı

Problemler

Kümeler

Fonksiyonlar

Polinomlar

II. Dereceden Denklemler

Parabol

Karmaşık Sayılar

2018 TYT GEOMETRİ KONULARI

Üçgen

Doğruda ve Üçgende Açılar

Dik Üçgen

Özel Üçgen

İkizkenar ve Eşkenar Üçgen

Açı Kenar Bağıntıları

Üçgende Eşlik ve Benzerlik

Üçgende Açıortay

Üçgende Kenarortay

Üçgende Alan

Analitik Geometri

Özel Dörtgenler

Çokgenler ve Düzgün Çokgenler

Paralelkenar

Deldoit

Eşkenar Dörtgen

Kare

Dikdörtgen

Yamuk

Çemberde Açı

Çemberde Uzunluk

Dairede Alan

Katı Cisimler

Prizmalar

Piramitler

Küre

Noktanın Analitik İncelenmesi

Vektörler

Doğrunun Analitik İncelenmesi

Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller

2018 TYT FİZİK KONULARI

Fiziğin Teknolojide ki Uygulamaları

Fiziğin Doğası

Vektörler

Denge ve Moment (Tork)

Ağırlık ve Kütle Merkezi

Basit Makineler

Kütle – Hacim – Öz kütle

Kohezyon – Adezyon

Sıvıların Kaldırma Kuvveti

Katı, Sıvı ve Gaz Basıncı

Isı ve Sıcaklık

Hareket – Bağıl Hareket

Newton’un Hareket Yasaları (Dinamik)

İş – Güç – Enerji

Düz Ayna

Işık ve Gölge Olayları

Küresel Aynalar

Işığın Kırılması

Mercekler

Elektrostatik (Coulomb Kuvveti)

Elektrik Akımı ve Devreler

Manyetizma ve Transformatörler

Dalgalar

Güneş Sistemi ve Uzay

2018 TYT FİZİK KONULARI

Kimya Bilimi

Atom ve Yapısı

Periyodik Sistem

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Asitler-Bazlar ve Tuzlar

Bileşikler

Kimyasal Tepkimeler

Kimyanın Temel Yasaları

Maddenin Halleri

Karışımlar

Endüstride ve Canlılarda Enerji

Kimya Her Yerde

2018 TYT BİYOLOJİ KONULARI

Biyoloji Bilimi, İnorganik Bileşikler

Organik Bileşikler

Hücre

Madde Geçişleri

DNA-RNA

Protein Sentezi

Enzimler

Canlıların Sınıflandırılması

Ekoloji

Hücre Bölünmeleri

Eşeysiz-Eşeyli Üreme

İnsanda üreme ve Gelişme

Mendel Genetiği

Kan Grupları

Cinsiyete Bağlı Kalıtım

2018 TYT TARİH KONULARI

Tarih Bilimine Giriş

İlk Çağ Medeniyetleri

İslamiyet Öncesi Türk Devletleri

İslam Tarihi ve Uygarlığı

Türk-İslam Devletleri

Türkiye Tarihi

Beylikten Devlete

Dünya Gücü Osmanlı Devleti

Arayış Yılları

Yeniçağ Avrupası

18. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi

Yakınçağ Avrupası

En Uzun Yüzyıl

Osmanlı Kültür ve Medeniyeti

1881’den 1919’a Mustafa Kemal

20. Yüzyıl Başlarında Dünya

I. Dünya Savaşı

I. TBMM Dönemi

Kurtuluş Savaşında Cepheler

Türk İnkılabı

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

2018 TYT COĞRAFYA KONULARI

Doğa ve İnsan

Harita Bilgisi

Coğrafi Konum

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri

İklim Bilgisi

Türkiye’nin İklimi ve Yer Şekilleri

Yer’in Şekillenmesi

İç ve Dış Kuvvetler

Toprak Tipleri

Nüfus

Ortak Payda: Bölge

Ulaşım Yolları

Çevre ve İnsan

Doğal Afetler

2018 TYT FELSEFE KONULARI

Felsefe’nin Alanı

Bilgi Felsefesi

Bilim Felsefesi

Varlık Felsefesi

Ahlak Felsefesi

Siyaset Felsefesi

Sanat Felsefesi

Din Felsefesi

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