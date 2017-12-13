Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer açıklamalarda bulundu. Üniversite sınavı bu yıl ilk kez haziran ayında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve sınavın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) olarak 2 oturumda 2 gün olarak uygulanacak.

TYT VE YKS NASIL OLACAK?

Örnek soruları yayımlanan TYT’nin PISA, SAT gibi uluslararası sınavlarla örtüşen yanları olduğunu söyleyen Özer, “Ancak TYT kendine özgüdür ve özgündür. Hedefimiz TYT’nin bir referans sınav olması” dedi. Gazete Habertürk'ten Pervin Kaplan'ın haberine göre TYT testlerinin ağırlıkları ile ilgili de TYT’deki her bir testin “soru sayısıyla orantılı” bir ağırlığının olmasının planlandığını anlatan Özer, ikinci oturum için örnek soru yayımlanmayacağını ifade etti. Özer, “Çünkü LYS’den bir farklılık söz konusu olmayacağı için bir örnek soru kitapçığı yayımlamayı düşünmüyoruz” diye konuştu. Habertürk Eğitim Editörü Pervin Kaplan’a konuşan Özer’in açıklamaları şöyle:

TESTLERİN AĞIRLIĞI NE OLACAK?

Bildiğiniz gibi puanların hazırlanması ve testlerin ağırlıkları ile ilgili çalışmalar devam ediyor, son aşamaya gelindi. Bu konuda kararı verecek olan YÖK. Birinci oturum için tek bir TYT puanı hesaplanması ve bu puanın hesaplanmasında TYT’deki her bir testin “soru sayısıyla orantılı” bir ağırlığının olması planlanıyor.

TYT VE YKS'DE PUAN HESAPLAMASI NASIL OLACAK?

Lisans programlarına yerleştirilmede, Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık puanlarının hesaplanmasında TYT’nin sorularının etkisinin nasıl olacağına YÖK karar verecek. Ama TYT’deki “soru sayısı ağırlıklı” yaklaşımın her bir puan türüne aynı şekilde yansıyacağı yönündedir.

YERLEŞTİRME PUANINA ETKİSİ

TYT yerleştirme puanına yüzde 40, alan sınavı ise yüzde 60 etkili olacaktı. Bunu YÖK açıkladı. Bir değişiklik olmayacağını biliyoruz.

SORULARI KİM HAZIRLIYOR?

ÖSYM kendi yaptığı tüm sınavların sorularını kendisi hazırlıyor. ÖSYM’nin birikimi ve deneyimi değişikliklere adaptasyonu kolaylaştırıyor. Arkadaşlarımız yeni yaklaşımı en iyi şekilde yansıtabilmek için gece gündüz yoğun bir tempoda çalıştılar ve kısa sürede örnek soru kitapçığını yayımladık. Kamuoyu yeni yaklaşıma genel olarak olumlu tepki verdi. YÖK Başkanı’mız da teşekkürlerini iletti. Bu süreçte fedakârca çalışan tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyor ve şükranlarımı sunuyorum.

ÖĞRENCİLER SORULARA ALIŞABİLECEK Mİ?

YÖK, TYT için yeni bir yaklaşım geliştirdi. Türkçe ve Matematik testlerinde bilgiyi ezbere dayalı bir çerçeveden çıkarıp muhakeme, anlama, yorumlayabilme, gündelik hayatla ilişkilendirebilme ve çıkarımda bulunabilme evresine taşıdı. Bu çok önemli bir dönüşümdür. Tüm bunlar yıllardır özlemini çektiğimiz konular değilmiydi? Sonuç olarak öğrencilerimiz ezbere dayalı olmayan bir yaklaşıma çok daha kolay adapte olacaklardır. Örnek sorular da bu konseptte hazırlandı ve takdir gördü.

SORULARI UZUN BULANLAR OLDU, SINAVDA DAHA KISA SORULAR OLUR MU?

Kolay bulanlar, hatta çok kolay bulanlar da oldu. Yaklaşımda bir değişiklik yok.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?

YKS oturumları 23-24 Haziran tarihlerinde gerçekleşeceği için doğal olarak sonuçları açıklama tarihi de buna göre belirlendi. Birinci oturuma 2.3 milyon adayın katılımını bekliyoruz. Aynı adaylar pazar günü sabah ikinci oturuma katılacak. Pazar öğleden sonraki yabancı dil oturumuna 80-100 bin adayın katılımını bekliyoruz. Toplam sayıyı göz önüne aldığınızda sonuçların sağlıklı ve güvenli bir şekilde değerlendirilmesi için bu tarih uygun. Bir değişiklik söz konusu değil. Ancak yerleştirme ve kayıt tarihlerinde bir gecikme yaşanmaması için ÖSYM bayramda da çalışmaya devam edecek, kendi iç çalışma takvimimizi ona göre ayarladık.

TYT'DE SÜRE NE KADAR?

Bildiğiniz gibi YKS’nin her oturumundaki soru sayıları, dağılımları ve her bir oturum için verilecek cevaplama süreleri YÖK tarafından belirleniyor. ÖSYM olarak bizde yapılan düzenlemeyi uygulamakla yükümlüyüz. Dolayısıyla bu konuda bizim bir tasarrufumuz olamaz. Ancak YGS sisteminde 160 soru için 160 dakika veriliyordu. TYT’de ise 120 soru var. Dolayısıyla verilen sürenin yeterli olacağı görüşündeyim.

YGS PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN LİSANS PROGRAMLARI NE OLACAK?

Sizin de belirttiğiniz gibi önlisans programlarına yerleştirme için TYT puanı kullanılacak. Ancak tek bir TYT puanı olacağı için daha önce farklı YGS puan türleri ile yerleştirme yapılan lisans programları/bölümler için de artık ikinci oturuma katılım sonrasında oluşacak Sözel, Sayısal veya Eşit Ağırlık puanlarının kullanılacağı şekilde YÖK tarafından planlandığını biliyoruz.

YENİ ÜNİVERSİTE SINAVI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 2 oturumdan oluşuyor. İlk oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT). Bu testin önce 40’ar soruyla Türkçe ve temel matematik sorularından oluşacağı açıklandı. Geçtiğimiz ay değişiklik yapıldı. 20’şer fen ve sosyal bilimler sorusu eklendi, soru sayısı da 80’den 120’ye çıktı. Sosyal Bilimler Testi soruları 5 coğrafya, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 din kültürü ve ahlak bilgisi sorusu olmak üzere 20 tane oldu. Fen Bilimleri’ne gelince, biyoloji sorusu 6, fizik sorusu 7, kimya sorusu 7 oldu. TYT’de yine 40 Türkçe, 40 matematik sorusu var. TYT 23 Haziran’da yapılacak.

24 Haziran’da yapılacak sınavın ikinci oturumu 40’ar soruluk Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilgiler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşuyor. İlk oturumda 150 puanı aşanlar önlisans, ikinci oturumda 180 ve üzerinde puan alanlar ise lisans programlarını tercih edebilecek. Sınav sonuçları da 31 Temmuz’da açıklanacak.

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ÖSYM Başkanı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer