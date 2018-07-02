Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi’nin (TYT) ardından, dün ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YRT) yapıldı.

Sınava 2 milyon 19 bin 853 adayın başvurduğu AYT, dün sabah saat 10.15’te başladı. 15 dakika kuralı yüzünden sınav salonuna koşarak yetişen adaylar olduğu gibi yine sınava giremeyen adaylar oldu. 180 dakika süren sınavda adaylara 4 testten toplam 160 soru yöneltildi.

ADAYLAR ZORLUKTAN ŞİKÂYET ETTİ

Sınavdan sonra adaylar soruların bilgi içerikli olduğunu belirterek, “TYT’de sürem, AYT’de bilgim yetmedi” dedi. Eğitimciler, hem TYT hem AYT matematik sorularının sıralamada etkili olacağını söyledi.

ÖSYM BAŞKANI: SORUNSUZ TAMAMLANDI

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer de YKS’nin ÖSYM tarihinde bir hafta sonunda gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonu olduğunu ifade ederek, “Her iki oturum da tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı” diye konuştu.

EĞİTİMCİLER SORULARI NASIL YORUMLADI?

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları, Uğur Okulları, Doğa Okulları, Bahçeşehir Koleji uzmanlarının yorumları şöyle:

MATEMATİK: Tüm konulardan soru var. Sorular birkaç kazanımı sorguladı. Temel bilgileri güçlü, yorum kabiliyeti yüksek olan öğrencilerin yapabileceği bir sınav. Soruların bazıları ayırt edici düzeyde, yorum gücüne dayalı, sözel ifadesi bol ve işlem gerektiren zaman alıcı sorulardı.

GEOMETRİ: Sorular genelde birkaç konuyu içerir şekilde hazırlandığı için adayların zorlandığı bir sınav.

FİZİK: Bilgiyi özümsemiş öğrencilerin yorumlayabileceği türden. Soru sayısının belli sayıda olmasından dolayı birkaç kazanım aynı soru içinde kullanıldı. Bu sorular da eleyici, ayırt edici sorular olacak.

KİMYA: Organik kimya sorularının biraz uzun olduğu, anorganik kimya soruları işlem ağırlıklı. Çok iyi çalışan öğrencilerin yapabilecekleri seçici, ayrıntılı, işlemli sorular yanında, bilgi düzeyi düşük olan öğrencilerin de yapabilecekleri sorular vardı.

BİYOLOJİ: Konu bilgisi tam ve soruları dikkatli okuyan öğrenciler zorlanmadı.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI: Türkçe soruları anlam sorularından oluşuyor. Edebiyatın hemen tüm konularından soru var. Edebiyatın sürprizi ‘divan edebiyatı’na ağırlık verilmesi.

TARİH: Genel anlamda zor ve güçlü çeldiricilerden oluştu.

COĞRAFYA: Kolayca çözülebilecek sorular. Küresel ortam, Türkiye coğrafyası ve çevre konuları ağırlıklı sorgulandı.

FELSEFE GRUBU: Öğrenciyi zorlayan ayırt edici sorular.

MARATON YDT İLE TAMAMLANDI

Dün öğleden sonra saat 15.45’te YKS’nin son oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) ile bu yılın üniversite sınav maratonu bitti.

SORULAR ÖSYM SİTESİNDE YAYINLANDI

YKS oturumlarının tamamlanmasının ardından ÖSYM tüm sınavların sorularını ve cevap anahtarlarını sitesinden yayınladı. YKS yerleştirme puanları 31 Temmuz’da açıklanacak. Üniversite tercihleri ise 7-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Samsun’un İlkadım İlçesi’nde veliler, gürültü olduğu için polise yolu araç trafiğine kapattırdı.