Tyumen - Gazovik Orenburg karşılaşma önü

Rusya FNL maçında Tyumen ile Gazovik Orenburg, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 14:00. Tyumen 36 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Gazovik Orenburg 74 puanda ve 2. sırada. Tyumen son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Gazovik Orenburg son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 247 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Tyumen kazanırsa 5.50, beraberlik çıkarsa 3.60, Gazovik Orenburg sahadan galip ayrılırsa 1.35 oranını elde edecekler.

Tyumen son haftadaki Gazovik Orenburg müsabasında 0-4 yenildi.

Gazovik Orenburg ise Tyumen maçında 0-4 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 10 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Tyumen, 23 gol attı ve 17 gol yedi.

Gazovik Orenburg, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 8 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Gazovik Orenburg, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.