Tyumen - Gazovik Orenburg karşılaşma önü

Tyumen ve Gazovik Orenburg, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Rusya FNL maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 14:00. Tyumen 36 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Gazovik Orenburg 74 puanda ve 2. sırada. Tyumen son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Gazovik Orenburg, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 247. İddaa'da Tyumen kazanır 4.60, berabere biter 3.40, Gazovik Orenburg kazanır 1.45 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Tyumen son haftadaki Gazovik Orenburg müsabasında 0-4 yenildi.

Gazovik Orenburg ise Tyumen maçında 0-4 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 10 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Tyumen, 23 gol attı ve 17 gol yedi.

Gazovik Orenburg ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 8 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Gazovik Orenburg, 11 gol atarken 11 gol yedi.