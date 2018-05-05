Tyumen - Spartak Moscow II karşılaşma önü

Rusya FNL heyecanı devam ediyor. Tyumen, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Spartak Moscow II takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 11:00. Maç öncesi Tyumen 36 puanla 19. sırada, Spartak Moscow II 39 puanla 13. sırada bulunuyor. Tyumen son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Spartak Moscow II, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 431 kodlu maçı oynayanlar; Tyumen galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Spartak Moscow II galibiyet oranı 0.00.

Tyumen son hafta oynanan Dinamo Moscow maçında 0-2 yenildi.

Spartak Moscow II ise Sibir Novosibirsk maçında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 10 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Tyumen, 24 gol attı ve 19 gol yedi.

Spartak Moscow II, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. Spartak Moscow II, deplasmanda 24 kez ağları sarsarken, 32 kez topu kendi kalesinde gördü.