Süper Lig'de bir süredir adı Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasasaray ve Başakşehir'le anılan Emre Akbaba'nın yeni takımını takımı arkadaşı açıkladı... Aytemiz Alanyasporlu Georgios Tzavellas, sosyal medyada yaptığı canlı yayında Emre'nin Beşiktaş'a transfer olacağını söyledi. Yunan futbolcu, "Number 10, garanti 5 Milyon, Beşiktaş, garanti" sözleriyle transferin sinyalini verdi. Emre Akbaba'nın da bu sözler söylenirken güldüğü görüldü.

2013/2014 sezonundan beri Alanyaspor forması giyen Emre Akbaba, gösterdiği başarılı performansla Milli Takım'a yükselmeyi başardı. Alanya formasıyla Süper Lig'de 64 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 20 gol atarken 13 de asist yapmayı başardı. Milli formayı da 3 kez sırtına geçiren Emre Akbaba, 1 gol attı.