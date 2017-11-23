U16 Milli Takımımız, Mercedes-Benz Ege Kupası'nda finale yükseldi

A Grubu'nda yer alan millilerimiz, Kosova'nın önünde 7 puanla grubunu lider tamamladı ve adını finale yazdırmayı başardı. U16 Milliler, finalde B Grubu birincisi Yunanistan ile karşılaşacak. 19. Mercedes-Benz Ege Kupası Finali, 25 Kasım 2017 Cumartesi günü saat 15.00'te Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynanacak. Turnuvanın 3.lük maçında ise A Grubu ikincisi Kosova ile B Grubu ikincisi Rusya, 25 Kasım 2017 Cumartesi günü saat 11.30'da Aydın Adnan Menderes Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE: 6-0 AZERBAYCAN

U16 Milli Takımımız, 19. Mercedes-Benz Ege Kupası A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Azerbaycan'ı 6-0 mağlup etti. İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynanan karşılaşmanın gollerini 34 ve 37. dakikalarda Ferhat Çoğalan, 42, 53 ve 67. dakikalarda Ali Akman ile 51. dakikada Hakan Yeşil kaydetti.

Karşılaşmayı, TFF Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas da yerinden takip etti.

HAKEMLER: Alkan Parsak, Melih Kurtuluş, Murat Trampa, Fahri Çevik

TÜRKİYE: Arda Özçimen (Dk. 64 Gökdeniz Yılmaz), Muhammed Emin Sarıkaya, Çağtay Kurukalıp (Dk. 41 Ali Akman), Arif Boynuuzun (Dk. 64 İbrahim Halil Aksu), Mert Ahmet Akbulut (Dk. 54 Berke Avaz), Bünyamin Yavaşoğlu (Dk. 68 Atalay Yıldırım), Salih Kavrazlı, Ferhat Çoğalan (K) (Dk. 54 Halil İbrahim Sevinç), Hakan Yeşil, Mustafa Kapı, Polat Abay (Dk. 54 Doğu Demirkol)

AZERBAYCAN: Vusal Shabanov, Rufat Ahmadov, Emil Bayramov (Dk. 46 Mirali Ahmadov), Mahir Hasanov (K), Mehmet Serin (Dk. 46 Farid Yusufli), Kamal Kazimov (Dk. 54 Samir Qasimov), Asif Mirzaev (Dk. 54 Vusal Ganbarov), Veysal Rzayev, Samir Mahharramov (Dk. 46 Bahruz Tanrıverdiyev) (Dk. 54 Ramin Nasirli), Rahim Jafarli (Dk. 68 Ajhan Djabarl), Nika Bachaliabhvili

SARI KART: Dk. 59 Rahim Jafarli (Azerbaycan)

U16 Milli Takımı

Mercedes-Benz Ege Kupası