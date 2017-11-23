U16 Milli Takımımız, Mercedes-Benz Ege Kupası'nda finale yükseldi

A Grubu'nda yer alan millilerimiz, Kosova'nın önünde 7 puanla grubunu lider tamamladı ve adını finale yazdırmayı başardı. U16 Milliler, finalde B Grubu birincisi Yunanistan ile karşılaşacak. 19. Mercedes-Benz Ege Kupası Finali, 25 Kasım 2017 Cumartesi günü saat 15.00'te Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynanacak. Turnuvanın 3.lük maçında ise A Grubu ikincisi Kosova ile B Grubu ikincisi Rusya, 25 Kasım 2017 Cumartesi günü saat 11.30'da Aydın Adnan Menderes Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
TÜRKİYE: 6-0 AZERBAYCAN
U16 Milli Takımımız, 19. Mercedes-Benz Ege Kupası A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Azerbaycan'ı 6-0 mağlup etti. İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynanan karşılaşmanın gollerini 34 ve 37. dakikalarda Ferhat Çoğalan, 42, 53 ve 67. dakikalarda Ali Akman ile 51. dakikada Hakan Yeşil kaydetti.
Karşılaşmayı, TFF Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas da yerinden takip etti.
HAKEMLER: Alkan Parsak, Melih Kurtuluş, Murat Trampa, Fahri Çevik
TÜRKİYE: Arda Özçimen (Dk. 64 Gökdeniz Yılmaz), Muhammed Emin Sarıkaya, Çağtay Kurukalıp (Dk. 41 Ali Akman), Arif Boynuuzun (Dk. 64 İbrahim Halil Aksu), Mert Ahmet Akbulut (Dk. 54 Berke Avaz), Bünyamin Yavaşoğlu (Dk. 68 Atalay Yıldırım), Salih Kavrazlı, Ferhat Çoğalan (K) (Dk. 54 Halil İbrahim Sevinç), Hakan Yeşil, Mustafa Kapı, Polat Abay (Dk. 54 Doğu Demirkol)
AZERBAYCAN: Vusal Shabanov, Rufat Ahmadov, Emil Bayramov (Dk. 46 Mirali Ahmadov), Mahir Hasanov (K), Mehmet Serin (Dk. 46 Farid Yusufli), Kamal Kazimov (Dk. 54 Samir Qasimov), Asif Mirzaev (Dk. 54 Vusal Ganbarov), Veysal Rzayev, Samir Mahharramov (Dk. 46 Bahruz Tanrıverdiyev) (Dk. 54 Ramin Nasirli), Rahim Jafarli (Dk. 68 Ajhan Djabarl), Nika Bachaliabhvili
SARI KART: Dk. 59 Rahim Jafarli (Azerbaycan)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.