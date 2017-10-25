U19 Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

U19 Milli Takımı, 30 Ekim 2017 Pazartesi günü Antalya'nın Manavgat ilçesindeki The Sense De Luxe Otel'de bir araya gelerek kampa girecek.



U19 Milli Takımı, 2017-18 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 13. Grup maçlarına ev sahipliği yapacak ve karşılaşmalar Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Emir Hotels bünyesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanacak. Türkiye, eleme grubunda Galler, Kazakistan ve Slovakya ile mücadele edecek.



52 takımın, 4'erli olarak 13 gruba ayrıldığı 2017-18 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu'nda, gruplarını ilk iki sırada bitiren ekipler, Elit Tur'a yükselecek. Elit Tur'da ise Eleme Turu'nda gelen 26 takımın yanı sıra U19 Milli Takımlar sıralamasında ilk iki sırada yer alarak mücadeleye Elit Tur'dan başlamaya hak kazanan İspanya ve Portekiz mücadele edecek. Toplam 28 takım 4'erli olarak 7 gruba ayrılacak.



Elit Tur'da gruplarını lider bitirecek 7 takım, 16-29 Temmuz 2018 tarihlerinde Finlandiya'da düzenlenecek 2017-18 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazanacak. Ev sahibi Finlandiya ise finallere direkt olarak katılacak.

2017-18 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde ilk 5 sırada yer alacak ülkeler ise 2019 FIFA U20 Dünya Kupası Finalleri'ne katılmaya hak kazanacak.



Teknik direktör Vedat İnceefe yönetimindeki U19 Milli Takımımızın, 2017-18 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:



Berke Özer (Altınordu), Mehmet Ataberk Dadakdeniz (Bursaspor), Recep Yemişci (Altınordu), Furkan Korkut (Galatasaray), Gökay Güney (Galatasaray), Burak Kapacak (Bursaspor), Ramazan Keskin (Bursaspor), Mert Müldür

(Rapid Wien), Enes Türköz (VfB Stuttgart), Oğulcan Sadiroğlu (Az Alkmaar), Kerem Atakan Kesgin (Bucaspor), Hüseyin Atakan Üner (Denizlispor), Oğuz Kağan Güçtekin (Fenerbahçe), Ufukcan Engin (Fortuna Sittard), Batuhan Tekin (Galatasaray), Rahmetullah Berişbek (Gençlerbirliği), Gökay Eser (Göztepe), Emre Aytun (Hannover 96), Doğukan Sinik (Kemerspor 2003), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Abdullah Kasap (Trabzonspor), Muhayer Oktay

(Fortuna Düsseldorf), Güven Yalçın (Bayer 04 Leverkusen), İlker Karakaş (Gençlerbirliği).

U19 Milli Takımı