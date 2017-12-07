İstanbul Taksim'deki U2 Irish Pub isimli ünlü barda gece yarısı, D.O. adlı kadın ve erkek arkadaşı, bar sahibi tarafından çubukla dakikalarca dayak yediğini iddia etti.

D.O. sosyal medya hesabından olayla ilgili şu detayları paylaştı:

"Barda iki İrlandalı ile sohbet ettik. İrlandalılar gittikten sonra bar sahibi bizim de gitmemizi istedi. Biz de ‘Biramız bitsin gideceğiz’ dedik. Sonra dışarı çıktı ve elinde bir sopayla gelerek bizi yere yatırarak dövmeye başladı. Burası benim daha önce de gittiğim bir yer. Hiç böyle bir şey olmamıştı. Aramızda hiçbir tartışma v.s yaşanmadı. Daha sonra ben dışarı çıktım ve sokaktakilere bağırdım; yardım edin diye. Mekan sahiplerinden biri ‘Boşuna uğraşmayın bu adamı polise şikayet etmeye kalkarsanız bir daha dayak yersiniz’ dedi. "

SÜRÜNEREK DIŞARI ÇIKIP YARDIM İSTEDİM

"Dün aceleyle twit attığımdan olayın ayrıntısını yazamadım gerçi yazacağım çok da bişey yok ama bir bira içmek için erkek arkadaşımla gittiğim U2 irish pubta iki irlandalı ve mekan sahibiyle sohbet ediyorduk. İrlandalılar mekandan ayrıldıktan sonra mekan sahibi bizi sevmediğini söyledi öncesinde gülüp eğleniyorduk dediğim gibi biz de tamam bira bitsin gidicez dedik. Adam dışarı çıkıp demir çubuk alıp önce erkek arkadaşıma sonra bana saldırdı. Mekan 6-7 m2 kapıyı kapattı ve bizi dövdü. Erkek arkadaşımın burnu kırıldı her yeri kan içindeyken sürünerek dışarı çıkıp dokuz altı bardakilerden yardım istedim. Onlar sayesinde kurtulduk ancak yine biri gelip bu adamı şikayet edersem tekrar dayak yiyeceğimi söyledi. Ben anında 155 ve 112’yi aradım. 6-7 tane sivil polis çok geçmeden geldi. Polislere adama bişey yapmaları konusunda yalvardım ama onun yerine bize suç duyurusunda bulunmamamız için kağıt imzalatmaya çalıştılar. Kabul etmeyince de ambulansa bindirip amerikan hastenesine gönderdiler. Hastanede de polis yoktu. Olay budur."

MEKAN SAHİBİNDEN AÇIKLAMA

Mekan sahibi açıklama yaptı. Genç kadının iddialarının ardından açıklama yapan bar sahibi iddiaları reddetti.

Sevgili Arkadaşlar,

Bizler yazılanları sosyal medyadan hayretle ve üzüntü ile takip ediyoruz. Olayların bu kadar çarpıtılabileceğini inanın hiç ummazdık. Yaşananları kısaca aktarmak isterim. Dün gece iddiaların sahibi çift saat 01.30 civarında barımıza gelerek birer adet bira içtiler ve orada bulunan iki İrlandalı ile sohbet ettiler, gece saat 02.00 gibi İrlandalı arkadaşların içkileri bittikten sonra bizlere veda edip ayrıldılar diğer arkadaşlarında biraları bitmişti. Saatin geç olduğunu ve mekanı kapatma saatimizin geldiğini, gitmemiz gerektiğini kendilerine söyledim. Çiftten bayan olan biz daha önce de gelmiştik yine aynı şekilde bize kapatmanız gerektiğini söylemiştiniz, siz bizi sevmediğiniz için böyle yapıyorsunuz diyerek benimle tartışmaya başladı. Ve bir bira daha içmek istediğini ondan sonra gitmek istediğini söyledi.

Hayır dediğimde ''Başka zaman geç saatlere kadar açık tuutyorsun, şimdi neden bizi göndermek istiyorsun'' şeklinde mekanı kapatmamam gerektiğini ve bir bira daha içmek istediğini ısrarla söylemeye devam etti. Ben de kendilerine daha erken bir saate gelmeleri gerektiğini o zaman rahatlıkla oturup içebileceklerini söyledim.

Bunun üzerine bayan arkadaş hayır ben bir bira daha içmek istiyorum diyerek barın arkasına uzandı ve barın üzerindeki iki bira sifonunu da açarak bardağına bir sifondan bira doldurmaya çalıştı. Bu sırada da biraların etrafa dökülmesine sebep oldu. Ben de onu omuzundan tutarak ve bunu yapmaması gerektiğini söyleyerek geriye doğru ittim. Bu arada erkek arkadaşı devreye girdi ve erkek arkadaşıyla aramızda arbede başladı. Hatta önündeki bira bardağını bana fırlattı. Erkek arkadaşını bardan dışarı çıkarmaya çalışmama rağmen bana karşı koymaya devam etti. Bu sebeple barın içinde erkek arkadaşıyla aramızda şiddetli bir kavga yaşandı. Bir ara ikimiz de yere düştük. Bayan da aramıza giriyor ve ara sıra da beni itiyordu. Daha sonra bayan kapının önüne çıkarak bağırmaya başladı. Bende zorla erkek arkadaşını dışarı çıkarmaya çalıştım. Daha sonra polis memurları geldiler ve benden şikayetçi olduğunu ve arkadaşların benden şikayetçi olduklarını söyleyip Emniyet Müdürlüğü'ne gitmemiz gerektiğini belirttiler. barın önünde epey bir zaman şikayetçi olduğunu iddia eden çiftin gelmesini bekledik. Birkaç kere gelip geri gittiler. En son gitmelerinden sonra bir daha gelmediler ve kendilerinden bir daha haber alamdık. Dolayısıyla tutanak tutulmamış oldu. Bunun üzerine yapacak bir şeyimiz kalmayınca oradan ayrıldık. Bayan arkadaşın yüzündeki darbe nasıl oldu inanın hiç bir fikrim yok erkek arkadaşıyla aramızda olanm arbede anında olduğunu tahmin ediyorum.

Bir de ortada demir çubuktan bahsediliyor, maalesef ki söylenenlerle yaşananların arasında büyük farklar var. Bu bar 6-7 metrekare büyüklüğünde bir İrlanda pub'ı şeklinde bir mekan. yaklaşık 10 yıldır tek başıma işletmekteyim. Buraya gelenlerin bildiği üzere de yorulduğumda kapattığım, tatile çıktığımda kapattığım, istemediğimde açmadığım tek kişilik bir işletmedir. Yurt dışında ülkemizden çok daha fazla bilinirliği olan ve kadına şiddetle en ufak bir ilgisi olmayan, bunun da karşısında yer alan bir bardır.

Şu anda bir linç hareketine dönüşmüş olan bu durum için açıklama yazmak zorunlu oldu. Bu sebeple üstte kısaca yaşanan durumu anlatma çalıştım. Özetle yaşanan şiddetin temel sebebi; bayanın duyarsız, özensiz ve özünde şiddet içeren (zorla bira içmeye kalkmak gibi) hareketlerdir. Bu hareketlerden dolayı barın içerisinde erkek arkadaşıyla aramızda bir kavga yaşandı. Anlatıldığı gibi bir demir sopa ya da sopalar ortada hiç olmadı.

Avukatımla konuştuğumda resmi bir şikayetin de henüz kendileri tarafından yapılmadığını söyledi. Bu durum olursa ben de kendi haklarımı savunmak üzere gerekli işlemleri yapacağım. Sonuç olarak bu linç hareketinden kurtulmak ve derdimi anlatmak için bunları yazdım. Herkese duyurulur.

Taksim

U2 İrish Pub

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