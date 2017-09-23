U21 derbisinde Beşiktaş Fenerbahçe'yi 1-0 yendi

Fenerbahçe Dereağzı Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı. Müsabakanın 63. dakikasında Mustafa Apardı'nın golüyle öne geçen siyah-beyazlılar, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerin sezon başında renklerine bağladığı ancak yapılan FIFA başvurusu beklendiği için transfer tescil döneminde lisansı çıkarılamayan Makedon futbolcu Eljif Elmas, 18. doğum gününe bir gün olması nedeniyle maçta forma giyemedi.