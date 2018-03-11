U21 Süper Lig'in 25. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Fenerbahçe'ye 1-0'lık sonuçla mağlup oldu.

Umuthan Tunç'un yönettiği karşılaşmada iki takım oyuncularının kıran kırana mücadelesi büyük alkış aldı. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında etkili ataklarla rakip kaleye yüklenen Fenerbahçe aradığı golü 90. dakikada buldu. Orduzu Pınarbaşı'nda oynanan karşılamada sarı-lacivertli ekibin golünü 90. dakikada Samet Karakoç kaydetti. Samet, attığı güzel gol ile sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren isim olurken, Malatya ekibi ise Fenerbahçe karşısında alınan mağlubiyetten sonra 38 puanda kaldı.



''HAK ETTİĞİMİZİ ALAMADIK''

Evkur Yeni Malatyaspor Alt Yapı Sorumlusu Murat Uçkun maç sonrası yaptığı açıklamada, "Gerçekten oyuncularım iyi futbol oynadı. Beni burada en çok mutlu üzen taraf hak ettiğimiz puanı alamamak oldu. Buna rağmen oyuncularımı kutluyorum" diye konuştu.