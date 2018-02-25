Derbi gününde ilk seans gençlerin arasında başladı.

U21 derbisinde Fenerbahçeli Elif Elmas rakibine yaptığı sert faulün ardından taraftarlardan büyük tepki gördü. Hakem bu pozisyonun ardından oyuncuya sarı kart gösterdi.

Maçı BJK TV'den anlatan spiker, hakemin bu pozisyona sarı kart göstermesinin ardından bu karara olan tepkisini gülerek dile getirdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan maçta siyah-beyazlı ekibin gollerini Süleyman Selak, Mertcan Açıkgöz ve Gani Sevim kaydetti. Konuk takım Fenerbahçe'nin tek golü ise Yasin Demirci'den geldi.

Bu skorla 15. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 51'e çıkararak liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise 40 puanda kaldı.

— Habertürk Spor (@HTSpor) February 25, 2018