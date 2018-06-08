İstanbul’da yapılan U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Egeli milli sporcular Kerem Kamal Avrupa Şampiyonu olurken, Cengiz Aslan da ikincilikle bitirip gümüş madalya almayı başardı. Geçen yıl Ağustos ayında Finlandiya’da yapılan Gençler Dünya Güreş Şampiyonası’nda 55 kilogramda altın madalya kazanan Kerem, İstanbul’da ev sahipliği yaptığımız Avrupa Şampiyonası’nda da zirveye çıkarak tarih yazdı.

400 SPORCU

HT Egeli'de yer alan habere göre, şampiyonada grekoromen 72 kilogram kategorisinde mücadele eden Aydınlı sporcu Cengiz Arslan da, Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. 132 ülkeden yaklaşık 400 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada toplamda 7 madalyanın sahibi olan grekoromen milli takımımız topladığı 142 puanla Avrupa ikincisi oldu. Kerem Kamal, madalyasını Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın’ın elinden aldı.