U9 takımı maç yaptı, 500 bin kişi izledi!

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Çin'deki futbol sevgisi günden güne büyümeye devam ediyor.

Championship ekiplerinden Wolverhampton Wanderers'in 9 Yaş Altı Takımı, hazırlık maçı yapmak için Çin'e gitti. Miniklerin yaptığı bu mücadeleyi sosyal medya hesapları üzerinden tam 500 bin kişi izledi.

Maçın tamamı canlı yayınla insanlara sunuldu ve büyük bir ilgi gördü.

Wolverhampton Wanderers

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