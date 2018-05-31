BİRKAÇ aydır taksi-UBER gerginliğinin ortasındayız malum... Taksici esnafı, ekmekleriyle oynadıkları gerekçesiyle UBER sürücülerine tepkili. Sokaklarda, yollarda kavganın gürültünün haddi hesabı yok. Bu kaos her geçen gün katbekat artarken, önceki gün taksicilerin lehine bir gelişme yaşandı. Başbakan Binali Yıldırım’ın talimatıyla Karayolları Taşıma Yönetmeliği’nde değişikliğe gidildi ve UBER’e karşı bir adım atıldı. Buna göre; korsan taşımacılık yapan araç sahibinin yolcu taşımacılığı için aldığı D2 yetki belgesine ilk tespitte 50 uyarı cezası verilecek. 1 yılda 2 defa aynı ihlali yaptığı tespit edilirse, 2 yıl süreyle yetki belgesi iptal edilecek.

‘UBER GİDER, ZUBER GELİR’

UBER’cilerin D2 belgesini nasıl aldığına, nasıl kullandığına gelince... Yasadışı şekilde taşımacılık yapanlar, özellikle de UBER’ciler, D2 belge sahibi turizm firmalarıyla anlaşarak bu firmaların belgelerinde kayıtlı taşıtları faaliyetlerinde kullanıyor ve ‘teknoloji kullanımı’ adı altında firmalara komisyon veriyor. Önceki gün yapılan düzenleme, UBER’e bu D2 yetki belgesini kullandıran firma sahiplerini de kapsıyor.

Düzenleme, taksici esnafını sevindirdi. Peki UBER’i bitirmeye yeter mi? Eski İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur, “UBER aracı sayısı her geçen gün artıyor. Şu anda 10 bine ulaştı. Ceza düzenlemesi güzel bir adım ama sıkı denetim yapılmazsa anlamı yok. Ayrıca ‘efendi taksicilik’ gelmezse UBER gider, ZUBER gelir” diyor.

Küçük bir not:

Bugün Ulaştırma Koordinasyon Merkezi’nden de (UKOME) UBER’e karşı bir karar daha çıkması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), UBER’in kullandığı Turizm Servis Taşımacılığı Güzergâh İzin Belgesi’nin de iptali ya da revize edilmesi yönünde karar alması öngörülüyor. UBER’e asıl darbe, UKOME’nin vereceği aleyhte karar olacak.

UBER sürücülerinin üye olduğu Ulaşım ve Turizm Hizmetleri Derneği’nin başkanı Ersin Kula ise önceki günkü düzenlemeyi şöyle değerlendiriyor: “Geçen aralıkta sarı taksi UBER’ler hariç XL UBER’lerin sayısı 2 bindi. Toplam 4 bin UBER aracı vardı. Şu anda İstanbul’daki UBER aracı sayısı 10 bin 100 civarında. Şoför sayısı da 15 bin. UBER, yeni araçlara randevu verecek zaman bulamıyor. Günde ortalama 150-200 araç UBER’e giriyor. UKOME’den Turizm Servis Taşımacılığı Güzergâh İzin Belgesi’nin iptal ve revize idilmesi yönünde bir karar çıkabilir. Ama UBER bitmez. D2 belgesiyle ilgili cezalar zaten UBER’i etkilemez. Bizim için aslolan UKOME kararı. Yine mahkemeye vereceğiz. D2 için de Danıştay’a gidiyoruz. Hukukta kazanıyoruz, lobide kaybediyoruz. UBER sonuna kadar direnecek, Türkiye’den çıkmayacak.”

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın UBER’e erişimin engellenmesi için açtığı dava da 4 Haziran’da yeniden görülecek.

UBER’E 5 AYDA REKOR CEZA

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği’nin denetimlerinde, belediyeden alınan turizm taşımacılığı belgesi ile şehir içinde ticari amaçlı yolcu taşıdığı belirlenen 6 bin 295 UBER sürücüsüne toplam 18 milyon 922 bin TL ceza kesildi. UBER ile yolculuk yapanlara da ruhsatsız ticari taşımacılık hizmeti almaktan 2 milyon 165 bin TL ceza uygulandı. UBER sürücülerine ilk cezalarında 3 bin 6 TL, ikinci cezalarında ise 5 bin 10 TL, yolculuk yapan kişilere de 344 TL ceza kesildiği öğrenildi. 2018 yılının ilk 5 ayında kesilen cezanın, 2016 ve 2017 yılında UBER’e kesilen cezaların toplamını geçtiği bildirildi.

UBER globalden yapılan basın açıklamasında ise “Uzun vadeli sadık bir iş ortağı olarak Türkiye’ye sonuna kadar bağlıyız” denildi.

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